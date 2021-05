Emigrar a otro país: los destinos más elegidos por los argentinos en pandemia

La pandemia de coronavirus afectó la economía de muchos países, pero los que peor la están atravesando son aquellos que ya se encontraban en una mala situación. Uno de ellos es Argentina, donde crece cada vez más la decisión de emigrar y uno de los destinos más elegidos es Europa.

Fuente: Promar.tv

Desde que comenzó la cuarentena, una gran cantidad de argentinos perdieron su trabajo, tuvieron que cerrar sus locales y dejar sus emprendimientos porque no podían sostener los costos sin tener ingresos. Por ello, se multiplicaron las consultas para conseguir el pasaporte europeo, alguna ciudadanía o una VISA de Estados Unidos (pero también se complican los trámites para obtenerlo).

España

La página de Facebook "Argentinos emigrando a España (oficial)", creada por un barilochense llamado Pablo Alejandro Vallerini de 58 años, tuvo un fuerte crecimiento desde marzo del 2020. Este argentino se fue a vivir a Valencia en 2014 y contó a La Nación, que la pandemia también ayudó a aquellos indecisos que venían pensando desde antes de tomar la decisión.



"Estoy casado con una española. Vivíamos en la Argentina, pero me cansé de la situación del país así que nos mudamos a España. Cuando empecé a realizar los trámites encontré mucha información desactualizada o, incluso en páginas oficiales. Era complejo encontrar los datos que necesitaba", explicó al hacer hincapié que le "sorprende" la cantidad de argentinos que quieren irse del país.



Y agregó: "Es necesario tener cuidado porque hay muchos estafadores que se aprovechan de la gente. La idea es ayudar a las personas a irse legalmente. Debo aclarar que no estoy solo en esta tarea, hay tres moderadoras que me ayudan a controlar los comentarios. Si son agresivos o xenófobos los eliminamos".

Estados Unidos

La migración a Estados Unidos está entre las más demandadas, principalmente a Miami, Florida, donde hay una congregación muy diversa de latinos, aunque el idioma oficial sea el inglés. Muchos apuestan a empezar de cero allí, ya sea de mesero o un local de ropa hasta poder asentarse oficialmente.



Los argentinos que viven allí presentan un buen estatus socioeconómico, ingresos por encima de la media del resto de latinoamericanos, nivel de educación por encima de la media estadounidense y un menor nivel de pobreza que los estadounidenses. Este éxodo a Estados Unidos tuvo un fuerte crecimiento a partir de los '90.

Chile

Según el sitio Datosmacro.com, el tercer país más elegido para emigrar es Chile, que hasta 2019 ya contaba con 72.813 personas de nacionalidad argentina viviendo allí. Actualmente es el país que más expatriados argentinos tiene de América Latina.

Italia

Este país de la Unión Europea también es muy elegido y se encuentra dentro de las primeras opciones de los argentinos. Según el mismo sitio, hasta 2019 tenía una colonia de 71.880 personas, pese a que el idiomas es distinto. La popularidad de este destino se debe a que muchos argentinos pueden hacerse con la ciudadanía italiana a través de antepasados nacidos allí.

Y tú, ¿Has pensado en emigrar durante la cuarentena? Cuéntanos