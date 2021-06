Francisco no acepta la renuncia de un cardenal por un escándalo sexual

Se trata de cientos de niñas y niños que padecieron abusos sexuales a cargo de representantes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sólo en Alemania.

Por eso, Reinhard Marx presentó su renuncia, hastiado con la situación.

Ahora, se supo que el papa Francisco decidió no aceptar esa renuncia.

El papa no aceptó lo decidido por el arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx.

"Esta es mi respuesta, querido hermano. Continúa como lo propones, pero como Arzobispo de Múnich y Freising", publicó Francisco, a través de una carta a Marx publicada por el Vaticano.

"Me decís que estás atravesando un momento de crisis, y no sólo vos sino también la Iglesia en Alemania lo está viviendo. Toda la Iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos; más aún, la Iglesia hoy no puede dar un paso adelante sin asumir esta crisis. La política del avestruz no lleva a nada, y la crisis tiene que ser asumida desde nuestra fe pascual. Los sociologismos, los psicologismos, no sirven. Asumir la crisis, personal y comunitariamente, es el único camino fecundo porque de una crisis no se sale solo sino en comunidad y además debemos tener en cuenta que de una crisis se sale o mejor o peor, pero nunca igual"