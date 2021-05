Femicidios en España: el Presidente condenó la "lacra machista"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, retomó hoy el tema de los femicidios. El jefe de Estado habló de una "lacra machista", y mostró su preocupación tras una "semana negra" durante la cual se registraron seis femicidios.



"Es una realidad insoportable. España desgraciadamente sufre una lacra machista, que hace que haya hombres que matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres", declaró el presidente durante un evento en la ciudad de Toledo, donde lamentó "la crueldad" vivida la semana pasada.



Desde 2003, cuando España comenzó oficialmente a llevar la cuenta, 1.092 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, recordó el mandatario.



"No podemos mirar hacia otro lado mientras se suceden día a día estos asesinatos, no debemos sentirnos ajenos al dolor ni al miedo que sienten millares de mujeres por el hecho de ser mujeres en nuestro país", afirmó.



Luego hizo un llamado "a toda la sociedad, a todas las instituciones públicas, al conjunto de los partidos políticos, para que no banalicemos la violencia de género".

El tema crece en la agenda política luego del asesinato de una sexta mujer en Zaragoza, el presidente prometió ayer más protección para las mujeres.



La mujer, de unos 30 años, fue hallada sin vida en su domicilio, y su presunto asesino, a quien había denunciado por malos tratos, intentó suicidarse pero no lo logró y fue detenido.

"Haremos lo que sea necesario para proteger de forma efectiva a todas las mujeres. Ni una menos", afirmó.

El machismo nos ha arrebatado 6 vidas esta semana. La última, la de Katia, asesinada esta madrugada en Zaragoza. Mi cariño a su familia.



Estamos revisando los protocolos de actuación y haremos lo que sea necesario para proteger de forma efectiva a todas las mujeres. #NiUnaMenos https://t.co/fuxQzZsIVp — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 23, 2021

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, dijo que el aumento en los feminicidios podría estar ligado a "la vuelta a la normalidad", en momentos en que decaen restricciones vigentes desde fines de octubre para luchar contra la pandemia.

La mayor libertad "puede estar incrementando el miedo del maltratador a perder el control sobre sus víctimas", declaró anoche Carmona.

España ha hecho de la protección de las mujeres una prioridad desde finales del siglo pasado. En 2004, el Parlamento adoptó por unanimidad la primera ley europea contra los asesinatos machistas.