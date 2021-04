El toque de queda en Madrid ya tiene fecha de finalización

La comunidad de Madrid anunció hoy que mantendrá las actuales restricciones generales contra el coronavirus hasta el 8 de mayo inclusive, que implican un toque de queda, la prohibición de reuniones en casas particulares por parte de no convivientes, las limitaciones en mesas de bares y restaurantes y la obligación de llevar tapabocas en lugares públicos.



La medida, primero anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, fue confirmada por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid -19, Antonio Zapatero, informó la agencia Europa Press.



Madrid terminará abril con 16 zonas y 3 municipios con cierre perimetral



Así, hasta las 24 del 8 de mayo se mantendrá el actual toque de queda entre las 23 y las 6.



También sigue prohibida la reunión en domicilios entre no convivientes salvo casos especiales, como el cuidado de dependientes.



En la hotelería existe la obligatoriedad de ventilar establecimientos y tener separadas las mesas, que pueden estar ocupadas con un máximo de seis personas en las terrazas y de cuatro en interiores. Los comensales deben tener puesta constantemente el tapabocas cuando no coman o beban.



El Gobierno manifestó su intención de no prorrogar el estado de alarma. Tanto el Ejecutivo central como las Comunidades autónomas tienen que decidir en las próximas semanas cómo se podrían prorrogar las restricciones contra el coronavirus teniendo siempre el respaldo judicial si no hay estado de alarma.



La comunidad de Madrid fue una de las más castigadas por la pandemia en España, donde los casos superan los 3,4 millones y los decesos son más de 77.000.