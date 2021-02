Zipolite: la playa nudista mexicana favorita de los turistas, pero también de la covid

Zipolite se encuentra en la costa oaxaqueña de México y, sin dudas, es un paraíso. Considerada como una de las mejores playas nudistas, esta temporada fue de las más elegidas por el turismo pero para los lugareños está siendo muy preocupante.

Debido al contexto de pandemia por covid-19 que aún persiste en el mundo, este paraíso mexicano tomó sus recaudos. Sin embargo, más allá de los cuidados esenciales allí los lugareños viven relajados.

Como fue un gran negocio para el turismo recibir a los visitantes -sin pensar en cómo puede llegar a influir la covid- miles los turistas estadounidenses y canadienses decidieron ir en masa a esta playa nudista Zipolite en México y dejar algo más que sus dólares. Ahora, los lugareños están preocupados, porque serán ellos mismos quienes después pagarán las consecuencias.

Zipolite: el nuevo destino turístico más popular

Esta playa paradisíaca se encuentra en el pacífico de México y en esta temporada se convirtió en la gran competencia de Cancún y Tulum. Independientemente de que México ya tiene la tercera tasa de mortalidad más alta del mundo por la covid, durante los primeros días de este 2021, Zipolite recibió a miles de visitantes extranjeros escapando de las medidas estrictas de sus países.

La explicación de uno de los turistas que visitó la playa se fundamenta en el cansancio de mucho encierro: “Simplemente estábamos lidiando con demasiado. El encierro nos afectó mucho, y especialmente a mi hija porque vivimos en un departamento pequeño, sin posibilidades de salir a alguna parte. Siento que realmente necesitábamos salir”.

Otro turista también se sumó a decir: “Vinimos para alejarnos de todo el ruido del coronavirus en Estados Unidos. Estamos cansados ​​de estar en casa, y gracias a la covid este es uno de los pocos lugares a los que podemos viajar ahora mismo”.

La realidad es que muchos turistas planeaban ir a Tulum como de costumbre, pero en búsqueda de menos gente y aglomeración, descubrieron que esta playa sería más tranquila y menos concurrida. Al parecer, luego sorprendió a muchos turistas que los mismos lugareños estaban muy relajados en las medidas y restricciones ante la pandemia.

Sin embargo, ahora la preocupación llegó y muchos de los dueños de los negocios recibieron a los turistas con un “sabor agridulce” debido a que reconocen que la llegada de tantos turistas los salvó de la quiebra, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que trajeron la posibilidad de un brote de la covid-19.

Es el caso de Fernando Coronado, propietario del Hotel Noga de Zipolite que dijo: “Decidí permanecer abierto porque la economía es una parte esencial de nuestras vidas y no podemos seguir viviendo con nuestro negocio cerrado”.

Tienen buenas y malas noticias: muchos ya se infectaron pero la realidad es que en México las reglas son más difíciles de seguir, incluso hasta para las mismas autoridades encargadas de hacerlas.

Aunque los lugareños reconocen que Zipolite no existiría sin el turismo, ahora están en dudas y preocupados: “pero al mismo tiempo que yo vivo aquí, ellos no. Pueden irse y yo me quedo nervioso y ansioso”. Aunque agradecen la llegada de tanto turismo esperan la concientización de la gente:

“Puede sonar extraño, pero aquí en Zipolite llevamos un estilo de vida muy relajado y espiritual y estamos seguros de que ya no nos contagiaremos. Por alguna razón no nos enfermamos”.

Parece que Zipolite no es solo el nuevo Tulum elegido por los turistas: es el paraíso nudista mexicano que vale la pena conocer para disfrutar desnudos y sin mascarillas. ¿Irías a conocer esta playa en plena pandemia?



