Gabriel Boric eludió confirmar si su primera visita como presidente será a la Argentina

El nuevo presidente electo de Chile, Gabriel Boric, confirmó que no acompañará a Sebastián Piñera en su gira por Colombia para participar en las reuniones de Prosur y de la Alianza del Pacífico. Además, decidió esquivar la posibilidad de visitar la Argentina, una tradición de los gobiernos chilenos en el inicio de su gestión.

“He conversado con el presidente Piñera para comunicarle que he decidido no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado”, expresó este lunes Boric. Aclaró que, “por cierto, no se entienda esto como un desaire de Estado”.

Además, fue consultado sobre si mantendrá la tradición de que el primer estado que visite, como presidente, sea la Argentina como lo hicieron sus antecesores.

Sostuvo que “lo vamos a evaluar. Han visto que nosotros hemos sido muy respetuosos de las tradiciones republicanas porque creemos en la fortaleza de la democracia chilena. Y la primera visita es algo que evaluaremos en su momento, no estoy en condiciones de dar una afirmación al respecto”. No dio otros detalles.

Boric fue duramente criticado por los sectores de derecha por negarse a acompañar a Piñera. El presidente electo explico que desea centrarse en el armado de su gabinete.

Sebastián Piñera se reunirá en Colombia con otros líderes que forman parte de la Alianza del Pacífico. Un acuerdo comercial muy exitoso que une a Chile con México, Colombia y Perú.

Boric explicó que ya ha conversado con varios mandatarios del bloque, Andrés Manuel López Obrador, de México; Iván Duque, de Colombia o con la cancillería peruana para coordinar los próximos pasos.

Sobre el Prosur, Boric le redujo el valor. Sostuvo que “creemos que es una agenda propia del mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho, a nosotros cuando nos toque asumir desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial: el combate a la pandemia, la crisis climática, la crisis migratoria, y la cooperación económica como el fortalecimiento de la democracia”.

El Prosur es un organismo creado por Piñera e Iván Duque en 2019 para una integración sudamericana con un perfil conservador.