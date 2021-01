La EMA decide hoy si autoriza la vacuna de AstraZeneca

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) decidirá hoy si autoriza la vacuna de AstraZeneca, mientras crece la preocupación en todo el mundo por la lentitud en la vacunación y la eficacia de los fármacos frente a las nuevas variantes del coronavirus.



La decisión de la EMA, órgano regulador europeo con sede en Ámsterdam, coincide con la tensión entre la Unión Europea (UE) y el laboratorio británico AstraZeneca por el retraso en la entrega de las vacunas preacordadas y un debate sobre su eficacia.



El visto bueno europeo concernirá a los 27 países de la UE y a Noruega, Islandia y Liechtenstein.



La EMA ya autorizó las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna.



El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo hoy esperar una aprobación "limitada" del fármaco de AstraZeneca, un día después de que el órgano regulador de su país recomendara no administrar la vacuna del laboratorio británico a mayores de 65 años.



Esta decisión desató una nueva polémica en Europa con AstraZeneca, que defendió, al igual que el primer ministro británico, Boris Johnson, la eficacia de su fármaco, desarrollado junto a la Universidad de Oxford.



Desde hace días además, el laboratorio británico es blanco de la indignación de los dirigentes europeos, tras anunciar que sólo podría suministrar una cuarta parte de las dosis que había prometido para el primer trimestre de 2021.



La UE exige que el laboratorio cumpla con sus compromisos suministrando dosis producidas en sus fábricas en el Reino Unido.



Pero Londres insiste en que su país debe recibir primero todas las vacunas que ordenó. En ese caso, las cuentas no salen y está claro que no hay suficientes dosis para todos.



Aumentando la presión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su deseo de publicar este viernes el contrato firmado con el laboratorio británico.



"Deseamos publicarlo hoy [viernes], estamos en discusiones con la empresa sobre partes del contrato que deberían permanecer ocultas", dijo la funcionaria a la radio alemana Deutschlandfunk, informó la agencia de noticias AFP.



La polémica se centra en compromisos aparentemente asumidos por la farmacéutica, pero como el contrato está bloqueado hasta ahora por cláusulas de confidencialidad las dos partes tienen un estrecho margen de argumentación.



El director general de AstraZeneca, Pascal Soriot, ofreció esta semana una entrevista y en ella formuló declaraciones que en la opinión de la UE avanzaron hacia la divulgación de aspectos centrales del contrato.



La UE firmó con AstraZeneca un contrato de compra anticipada de hasta 400 millones de dosis, aunque el pasado viernes la firma anunció que experimentaría importantes demoras en las entregas por problemas en una planta situada en el bloque.