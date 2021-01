Científicos estadounidenses identificaron dos nuevas variantes del coronavirus

Investigadores estadounidenses han detectado dos variantes del SARS-CoV-2 que podrían ser más contagiosas y que se comportan de manera similar a la británica, según conclusiones de un estudio preliminar publicado este miércoles, en las que se destaca que una de ellas es dominante en la capital de Ohio.



Una de las variantes ha mutado de manera similar que la británica, mientras que la otra es una no vista hasta la fecha por los investigadores y que se ha convertido en dominante en la capital del estado de Ohio, Columbus, en tan solo unas semanas.



La variante "de Columbus tiene la base genética de casos similares que hemos estudiado, pero presenta tres mutaciones que significarían una evolución muy importante", indicó el profesor de patología de la Universidad de Ohio State Dan Jones, participante en el estudio.



Según Jones, la nueva variante "ha incrementado la transmisibilidad (del coronavirus) comparando con variantes padres" y consideró que medidas como restringir desplazamiento no van a ser suficientes para prevenir su extensión .



Las dos variantes han sido originadas en mutaciones dentro de Estados Unidos y no importadas de otros países desde marzo, cuando comenzaron a secuenciarse, un esfuerzo que se ha acelerado al ver la prevalencia de las cepas.



La investigación, que aún no ha sido revisada por la comunidad científica, indica que el coronavirus está experimentando un período de cambios significativos en su composición genética.



Pese a que es muy pronto para determinar cuán contagiosas son las nuevas cepas, el virus lleva en la población durante varios meses y está experimentando cambios.



Los investigadores también recordaron que es muy pronto para saber si las nuevas variantes no responden a las vacunas, que en Estados Unidos se están suministrando a la población de riesgo desde diciembre.



El grupo de trabajo de la Casa Blanca sugirió a comienzos de este mes que podría haber una "variante estadounidense" a juzgar por la extensión de las infecciones en los últimos meses en el país.



Estados Unidos está sumando entre 200.000 y 300.000 infectados diarios de covid-19 con más de 4.000 muertos al día.