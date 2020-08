Covid-19: a diferencia de Argentina donde costará US$4, la vacuna sería gratis en México

Alberto Fernández este miércoles anunció que gracias a un acuerdo entre Argentina y México con el laboratorio AstraZeneca, producirán una vacuna para el Covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford. Estaría lista en el primer trimestre del próximo año.

El mandatario argentino indicó que en nuestro país tendrá un costo entre 3 y 4 dólares. Pero lo que se conoció este jueves, que en el país azteca sería gratuita para la población.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que "en otros países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna y a quién no... Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna y no debe haber preocupación por la gente pobre, tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, la gente más pobre y no se va a quedar al final”.

Sylvia Varela, presidente y directora general de AstraZeneca en México, dijo que el costo de cada vacuna rondará los cuatro dólares, pero López Obrador sostuvo que el gobierno absorberá ese gasto para que llegue gratis a todos los mexicanos.

La fundación del millonario Carlos Slim jugó un papel importante porque es la que financia el convenio con México y Argentina. "Como el objetivo no es el lucro se busca una fundación, en este caso la Fundación Slim que ha sido promovente (promotora) de este acuerdo y entonces la Fundación al participar garantiza que efectivamente se pueda iniciar la producción en tiempo y forma”, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

“¿Y los gobiernos cómo participamos? Participamos haciendo los pedidos de las vacunas correspondientes a cada país y garantizando su pago en su momento... Es una asociación entre instituciones públicas, instituciones educativas, gobiernos de varios países y una fundación privada”, agregó.