Encontraron dónde se esconde Ghislaine Maxwell, la ex de Jeffrey Epstein

La ex pareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, acusada de tráfico de menores par afines sexuales fue localizada en un apartamento del empresario ubicado en París (Francia). La mujer se esconde de la justicia de los Estados Unidos para no ser interrogada. The Times y The Sun, diarios ingleses, dieron con su paradero.

"Ghislaine Maxwell se muda de lugar cada mes para despistar a los investigadores privados y se queda en casas de amigos y contactos de confianza", informó una fuente a The Sun.

La ex pareja de Jeffrey está envuelta en delitos sexuales que llevaron al financista a prisión y a su posterior suicidio. Maxwell es acusada por proporcionar niñas menores de edad al empresario y su red de amigos poderosos. Según informan los medios ingleses, para esconderse del FBI la mujer cambia de locación a menudo, ahora fue descubierta en un lujoso departamento en Avenue Matignon, a sólo 10 minutos de donde Epstein tenía su vivienda en París.

Ghislaine Maxwell, de 58 años, nació en Francia y es hija del magnate de los medios de comunicación Robert Maxwell y una francesa. La acusada pasó la cuarentena en París y espera que su condición de ciudadana francesa la beneficie para evitar la extradición a Estados Unidos. Según la ley francesa, cualquier persona nacida en suelo francés está a salvo de ser deportado a otro país, independientemente del presunto delito.