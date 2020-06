Chile reconoció que "no ha hecho bien las cosas" frente a la pandemia

El gobierno de Chile reconoció hoy que no ha "hecho tan bien" las cosas frente a la pandemia de coronavirus, en particular en materia "de trazabilidad y aislamiento", en vista del gran aumento en las cifras de contagios con Covid-19 en el país.



"Probablemente no lo hemos hecho tan bien en trazabilidad y aislamiento. En identificar rápidamente a los contactos estrechos y aislarlos rápidamente si no tenían las condiciones de hacerlo. Eso lo estamos mejorando", reflexionó la vocera del gobierno, Karla Rubilar, en declaraciones realizadas en el gubernamental Palacio de la Moneda, publicadas por Radio Cooperativa y El Mercurio.



De esta forma, Rubilar se refirió a la información entregada ayer por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), donde se da cuenta de 4.075 muertes confirmadas por Covid-19 en el país, y 3.069 sin confirmación por test PCR, lo que eleva el total de fallecidos -según estos datos- a 7.144.



Es por esto, agregó Rubilar, que "hemos aumentado diferentes sistemas de trazabilidad en las regiones, estamos con residencias sanitarias, que si bien estaban desde el primero de abril, hoy tenemos un plan de acción muy fuerte en esa materia, y esperamos con ese reforzamiento (...) poder mejorar el tratamiento de la pandemia".



Respecto al programa Alimentos para Chile, la Secretaria General de Gobierno manifestó estar "satisfecha" tras haber cumplido con la meta de cajas de alimento entregadas en la Región Metropolitana, pero que ahora deberán cumplir la meta fijada en regiones.



"Sobre el programa Alimentos para Chile, efectivamente estaba muy satisfecha de haber cumplido la meta que nos impuso el Presidente de llegar a cumplir el millón y medio de cajas de alimentos para las familias de la Región Metropolitana", expresó.



Pero ahora "tenemos que cumplir la meta de entregar un millón de cajas en regiones, que es hasta el 30 de junio, y esperamos, y seguimos trabajando para cumplirla", puntualizó.