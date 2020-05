Mientras Europa intenta volver a la normalidad, América arde

Apertura de playas, regreso de deportes profesionales y pronta reapertura de bares y restaurantes son algunas de las medidas que comenzaron a regir esta semana en el continente europeo, luego de que se lograra cierta contención del virus. Mientras tanto, en India, Rusia y América los casos aumentan y comienzan las pujas políticas respecto a los confinamientos.

La reanudación de la Bundesliga, liga alemana de fútbol, después de dos meses de paralización con seis partidos sin espectadores y medidas sanitarias fue la noticia deportiva del día.

Por su parte Grecia reabrió las playas del Mediterráneo y del Mar Egeo y adelantó para el 25 de mayo la reapertura de restaurantes y cafeterías aprovechando la evolución favorable de la curva de infección en ese país, para reactivar el turismo y tratar de salvar la temporada de verano y el colapso económico. De cualquier forma, se mantienen las medidas de distanciamiento, igual que en las playas francesas de Bretaña, donde además están limitadas las actividades. Sin embargo, las playas francesas mediterráneas siguen cerradas.

Italia anunció la apertura de las playas, bares, restaurantes, negocios minoristas y peluquerías desde el próximo lunes, y desde el 3 de junio se permitirá el desplazamiento entre las 19 regiones y la llegada sin cuarentena obligatoria de turistas del resto de la Unión Europea. Cabe destacar que el turismo aporta el 15 % del PBI italiano.

De la misma manera, se mantiene la obligación de guardar un metro de distancia entre las personas y se recomienda a bares y restaurantes tomar la temperatura de los clientes, además de el uso obligatorio de tapabocas.

En contraparte, el Reino Unido solicitó por medio de las oficinas de turismo no visitar las playas más importantes del país. Recordemos que Inglaterra comenzó esta semana una desescalada de las medidas de confinamiento que no fue acompañada por Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que solicitaron a sus ciudadanos no viajar a Inglaterra.

El presidente español, Pedro Sánchez, solicitará, por su parte, que el Parlamento extienda un mes más el estado de emergencia, hasta fines de junio. Si bien la situación de la cuarentena empieza a aliviarse en este país, el turismo parece condenado a perderse la temporada veraniega. En España esta industria representa el 12 % del PBI.

"España necesita el turismo, pero el turismo necesita seguridad, necesita garantías de salud", dijo Sánchez, cuyo gobierno decretó ayer una cuarentena para todos los llegados del extranjero.

Austria autorizó la apertura de cafés y restaurantes desde ayer y es uno de los países que abrió parcialmente sus fronteras junto a Luxemburgo, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Suiza.

En la otra cara de la moneda se encuentra América. Mientras que en Europa se ha superado el pico de contagio, en el Nuevo Continente se registran brotes mayores como en Chile y México, y la dicotomía salud/economía ha desatado situación de alta tensión política.

Estados Unidos es el país con más casos y muertes por el virus. Al mismo tiempo el presidente Donald Trump, firme opositor a las cuarentenas, dijo que la economía de dicho país se abrirá “con o sin vacuna”, el mismo día Nueva york, el estado más afectado, reanudaba sus actividades productivas.

Ayer, la Cámara de Representantes, dominada por la oposición demócrata, autorizó un plan de rescate por 3 billones de dólares y un cambio que le permitirá celebrar votaciones y audiencias de manera remota.

Con la asunción del General Eduardo Pazuello en la cartera de Salud de Brasil, un militar sin experiencia en lo sanitario, luego de la renuncia de dos ministros, Jair Bolsonaro muestra una vez más que minimiza la seriedad de la COVID-19.

El presidente brasileño rechaza las críticas a su gestión y se ha negado a decretar el cierre de fronteras y la cuarentena o normas de distanciamiento. Brasil tiene ya 222.877 casos y 15.046 fallecidos.

Con 27 muertes y 1.886 nuevos contagios, se registró un nuevo récord en Chile, luego de que el Gran Santiago entrara en cuarentena total luego de tres días con más de 2.600 casos. La cifra de fallecidos llega en este país a 421 en 41.428 casos.

Ecuador por su parte extendió la cuarentena otros 30 días, luego de ser uno de los países más golpeados con 2.594 muertes sobre 31.467 casos.

Por su parte, en México se declararon esenciales a las industrias minera, constructora y automotriz, pero no podrán operar hasta el 1 de junio, luego de que se registraran más de 2.400 casos en dos días consecutivos.

Mientras tanto, India superó a China en cantidad de casos y Rusia se convirtió en el segundo país con mayor cantidad de enfermos con 272.043 y 2.537 fallecidos.