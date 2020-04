Donan USD 270 mil para alimentar animales en un zoo de Nueva Zelanda

Los neozelandeses donaron cientos de miles de dólares para alimentar a los hambrientos animales de un zoológico en medio de la cuarentena obligatoria, justo cuando la primer ministro anunció que las restricciones de bloqueo del coronavirus continuarán durante al menos tres semanas más.

El Parque de Vida Salvaje Orana, en las afueras de Christchurch, alberga 400 animales salvajes y domésticos, incluidos chimpancés, suricatas, rinocerontes y jirafas. El zoológico ha estado cerrado al público durante la cuarentena, con los cuidadores, considerados trabajadores esenciales, trabajando turnos divididos para mantenerse a salvo.

Al no poder obtener ningún ingreso de los visitantes, que generalmente representan el 95% del total de lo que recauda, el zoológico está luchando para pagar sus facturas de alimentos de NZ $ 70,000 (US $ 42,000), y pidió ayuda al público en general. Sólo los gorilas comen NZ $ 800 (US $ 485) en verduras cada semana.

Pero la ayuda no se hizo esperar. En solo cuatro días, cerca de 4.000 Kiwis donaron más de NZ $ 270,000, cerca de 160 mil dólares norteamericanos.

La colecta se realizó en el sitio GiveALittle.com.nz, y ya convocó a más de 4.700 personas. "Cualquier monto que puedas donar nos va a ayudar a continuar a solventar los gigantescos gastos de comida y cuidado para nuestros 400 valiosos animales", indicaron desde el Parque en su petición.

Hasta el momento se registraron más de 1.400 casos de coronavirus en Nueva Zelanda y 12 personas murieron. El país ha estado bloqueado durante un mes. Se espera que en la próxima semana se flexibilice la cuarentena, pero falta mucho para que se levante completamente.