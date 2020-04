Florida, con cifras ascendentes de COVID-19 reabre playas sin tomar el sol

Con unas cifras todavía ascendentes en Florida (EE.UU.), que este viernes por la noche estimó en 24.753 los casos de COVID-19 y las muertes por la pandemia en 726, las primeras playas y parques del estado reabrieron hoy siguiendo pautas de la Casa Blanca, sin que por ahora esté permitido tomar el sol.



El alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, anunció que los parques y playas del condado de Duval, donde se encuentra esta ciudad del noreste de Florida, reabren hoy "con ciertas restricciones".



Las "actividades esenciales" permitidas incluyen caminar, andar en bicicleta, pescar, correr, nadar, cuidar a las mascotas y surfear, siempre que se realicen dentro de las pautas de distanciamiento social, dijo Curry.



Tomar el sol todavía está prohibido en ese condado, que hoy contabilizó 817 casos y 15 muertes.



Florida sigue bajo una orden de confinamiento obligatorio que mantiene cerrados todos los negocios que no son esenciales y a la gente en sus casas, salvo para comprar productos básicos, trabajar en casos especiales y hacer ejercicio.



Los casos confirmados en el estado aumentaron en 1.413 en 24 horas, mientras las muertes sumaron 58 con respecto al jueves. El número de hospitalizaciones es de 3.649 actualmente, 191 más que la jornada anterior, según el de Departamento de Salud estatal.

Tanto el gobernador, Ron DeSantis, como Carlos Giménez, alcalde del condado de Miami-Dade, el más populoso y afectado, igualmente dieron hoy señales de reapertura paulatina de estas actividades recreativas, siguiendo la línea propuesta ayer por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de ir reabriendo el país en tres "fases".



Durante la inauguración esta mañana de dos centros para hacer test de coronavirus en el condado de Broward (sureste), DeSantis dejó claro que el sur de Florida puede ser "un poco diferente" en el esquema de fases de la Casa Blanca.



Casi el 60 % de los casos y muertes de COVID-19 se concentran en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, razón por la cual esta región del estado probablemente reabra con más lentitud, dijo el gobernador.



Por su parte, Giménez sugirió que podría pasar un año hasta que se levanten las reglas de distanciamiento social.



"No creo que vaya a ver que las reglas de distanciamiento social se reduzcan hasta que tengamos una vacuna", dijo Giménez en una conferencia de prensa a través de sus redes sociales.



Igualmente, los parques, las playas, la navegación y el golf se encuentran en la primera fase de lo que podría reabrirse cuando los expertos médicos lo consideren apropiado, indicó el alcalde de Miami-Dade.



Giménez dijo que en marinas, playas y campos de golf no podrá haber grupos de más de 10 personas, que deben llevar máscaras faciales.



A bordo de las embarcaciones de recreo no podrán estar más de ocho personas.



Miami-Dade contabiliza esta noche 8.824 casos y 195 muertes, mientras Broward tiene 3.688 confirmados y 107 fallecidos.



Palm Beach, el condado que le sigue en números, tiene 2.088 infectados y 115 decesos por el nuevo coronavirus.



Este jueves, Trump dejó en manos de los gobernadores la decisión sobre cuándo adherirse a un plan de reapertura que consta de tres fases y no tiene calendario, aunque dejó claro que los estados que cumplan con los requisitos y así lo deseen podrán hacerlo a partir de hoy mismo.



De hecho, Trump aseguró que 29 de los 50 estados en EE.UU. están ya en condiciones de iniciar la reapertura del viernes en la primera fase, a la que se puede acceder si los casos de coronavirus han decrecido en un periodo de 14 días y los hospitales operan en situación de normalidad.



Según la Universidad Johns Hopkins, EE.UU. es el país más afectado por el coronavirus, con 683.786 casos detectados y 34.575 fallecidos.