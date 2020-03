8M en Chile: estiman que unas 600 mil mujeres marcharán en Santiago

La general de Carabineros Berta Robles, quien estará a cargo del operativo policial de este domingo por el Día Internacional de la Mujer, estimó en 600 mil personas la asistencia a la marcha en Santiago de Chile, mientras que las diferentes coordinadoras feministas proyectan que será la concentración callejera más grande que se haya visto hasta ahora.



Las organizadoras basan su cálculo en que el año pasado, cuando aún no se había producido el estallido social que tiene en vilo a Chile desde el 18 de octubre, la concurrencia superó el medio millón de personas, aunque Carabineros fijó esa concentración en 200 mil personas.



"El año pasado tuvimos alrededor de 200 mil personas en la convocatoria y creemos que, por proyecciones que se han hecho, este año se va a duplicar y, tal vez, triplicar", dijo Robles, designada para comandar el operativo de seguridad, una decisión destinada a descomprimir el nivel de críticas que la institución acumula por su accionar en la represión de las protestas.



Si bien la marcha no está autorizada, es decir no existe una coordinación con la Intendencia, la convocatoria, programada para el mediodía en la capital, no será considerada "una alteración del orden público", explicó la oficial.



Robles recalcó que no existió coordinación entre las autoridades y las convocantes en cuanto a trazados y otros aspectos.



La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dio como un hecho el recorrido por lo que leyó en redes sociales.



"Nuestro objetivo principal es poder acompañarlas en ese recorrido, generar el resguardo de seguridad suficiente para que tanto ellas, que se están manifestando, y quienes participen de la manifestación puedan hacerlo de la manera adecuada, pero también resguardando la seguridad de quienes circulen por el sector o quienes viven en esos sectores", sostuvo Martorell, citada por la agencia ANSA.



En Santiago la marcha partirá el mediodía desde el sector de la ex Plaza Italia en dirección a Echaurren, recorriendo la Alameda, y estará resguardada por un contingente de más de mil carabineras.



Desde la Coordinadora 8M dejaron en claro que es diferente que el resguardo esté a cargo de mujeres, pues forman igual parte de Carabineros.



"No nos sentimos más seguras porque sean mujeres las que sean carabineros. Nos sentiríamos seguras si es que se pudieran comprometer a que no nos van a disparar a los ojos, que no va a haber uso de perdigones, que no nos van a amenazar con carros lanza agua, lacrimógenos, con gas pimienta", explicó una de las voceras, Javiera Manzi.



La dirigente añadió que "si hubo ambulancias -una preocupación de las autoridades- el año pasado fue porque reunimos dinero para financiarlas. Nosotros nos cuidamos entre nosotras: vamos a contar con puntos de salud".



La marcha del 8M se replicará en entre Valparaíso y Viña del Mar, y también será resguardada por carabineras.



La capitana Ximena Oñate, de la Quinta Zona de Carabineros, sostuvo que la manifestación "debiera desarrollarse, como todos los años, de manera pacífica y de manera de celebración de un día tan importante".



La Coordinadora 8M presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para garantizar el derecho a manifestarse los días domingo y lunes en una marcha que tampoco cuenta con autorización.



Tanto para el domingo como el lunes, se ha llamado a una huelga feminista, que implica no solo faltar a los lugares de trabajo sino que tampoco ir a comprar ni realizar cualquier actividad.