Tremenda venganza: búfalos furiosos persiguen a una leona y la matan

Un grupo de turistas fue testigos de una inesperada y violenta escena de la vida silvestre, cuando una manada de búfalos atacó y mató a una leona en el parque nacional Kruger de Sudáfrica.

Diversas fotos y un video del momento fueron compartidos a través del proyecto Latest Sightings.

Una de las turistas que presenció la escena fue Danica Roux, de 28 años, que visitó el parque junto con su familia y estuvo varios días intentando divisar leones. El 12 de diciembre, la suerte le sonrió y por fin pudo ver a una leona que trataba de escapar de una manada de búfalos. Sin embargo, la alegría rápidamente se convirtió en un horror cuando los bóvidos empezaron a pisotear a la felina y a cornear su cuerpo, lanzándolo por los aires.

"Fue un caos, la sacudieron como si no pesara nada", cuenta la mujer.

Cuando los búfalos terminaron de jugar con su cuerpo, dejaron a su víctima sin vida en el agua y abandonaron el lugar. La grabación termina ahí, pero las fotos captadas por otro testigo, Kyle Mills, muestran que momentos después otra leona se acercó al cuerpo de la felina y se quedó a su lado. El hombre describió el momento como bastante triste.

"La naturaleza es algo increíble. Cuando piensas que no puede ser más cruel, lo hace. Cuando piensas que no puede ser más magnífica, te vas a sorprender. No todos los días la presa se convierte en asesina, pero a veces sucede", concluyó.

Latest Sightings, Rt, Youtube.