Baby Etchecopar lanzó una advertencia tras la muerte de Maradona

Baby Etchecopar disparó nuevamente contra el gobierno. En esta ocasión, puso el foco en lo que para él es un uso político del fallecimiento de Diego Maradona.

El país aún sigue convulsionado por la muerte de Diego Armando Maradona. Además de la pérdida simbólica que representa la figura del ídolo futbolístico y del dolor que esto implica para gran parte del pueblo, los acontecimientos que se sucedieron en torno a su velatorio siguen dando que hablar.

Quien se manifestó al respecto fue Baby Etchecopar. Fiel al estilo por el que se lo conoce desde hace años, el conductor de radio y televisión aprovechó el espacio del programa que conduce todas las noches por la señal A24.

Etchecopar: “Maradona sigue sirviendo”

En “Basta Baby”, Etchecopar comenzó su editorial arremetiendo contra el presidente Alberto Fernández: “Tenga cuidado: que el tema de Maradona no tape la realidad del país”, lanzó el periodista.

El reconocido conductor también dio su opinión acerca de la muerte del ídolo popular. “Para mí los culpables son todos: son los que lo usaron, los que lo paseaban por una cancha de fútbol como un monito que caminaba así. Lo abandonaron todos, porque Maradona era para una foto y después volvete”.

En línea con esto, Ángel Etchecopar también hizo referencia a los distintos usos que se hacían y se siguen haciendo de la figura del astro mundial:

“Hay que decir la verdad. Pero Maradona sigue sirviendo, ojo. Porque Maradona sirve para tapar las injusticias de la justicia. Maradona sirve para tapar los ilícitos de los ilícitos. Maradona sirve para que siga el gobierno metiendo por atrás cantidad de leyes, impuestos y desafueros”.

“‘Odio’ es una palabra demasiado grande”: la fuerte declaración de Baby Etchecopar

Su metáfora fue clara: “El barco del gobierno tiene 20 agujeros y ellos tienen 10 dedos, y lo tapan con Maradona”.

Luego, agregó: “Mientras todos se preocupan por Maradona, que ya está muerto y que en paz descanse, hay gente que se sigue muriendo”, haciendo referencia no sólo a los fallecidos por covid-19, sino también a las víctimas del hambre.

A continuación, su discurso viró hacia las acusaciones de odio que el oficialismo le dirige a los opositores.

“No, la realidad es que nosotros no sentimos odio. Sentimos repugnancia por cómo nos robaron el país”.

Finalmente, en clave confesional, Etchecopar declaró:

“A mí, la verdad, me han dicho facho, gorila, misógino, xenófobo, a ver si me podían voltear, y nada de eso me pegó en la proa. Pero ‘odio’ es una palabra demasiado grande para ustedes”.

“No tenemos odio, Tío Alberto. Lo que queremos es justicia”, finalizó, en clara alusión a Alberto Fernández.