Hipócritas y "greenwashers": Greta Thunberg contra los políticos, una vez más

"Hasta que la humanidad admita que no ha abordado la crisis climática y comience a tratarla como una emergencia, tal como ocurre con la pandemia del Coronavirus, la sociedad no podrá detener el calentamiento global", comentó en una entrevista con The Guardian.

Greta Thunberg se caracteriza por "no tener pelos en la lengua" y no temer a ninguna figura de poder. Sin ir más lejos, la semana pasada encabezó un polémico tweet contra Donald Trump tras su pedido de detener el conteo de votos en las elecciones en Estados Unidos.

"Hipócritas" y "greenwashers" son las palabras que esta vez eligió para referirse directamente a los políticos más importantes del mundo.

El concepto de "greenwashers", comúnmente traducido al español como "maquillaje verde", hace referencia a aquellas personas que fingen estar comprometidas con el cambio climático a través de acciones de marketing o discursos públicos, pero que, en el fondo, no desarrollan ninguna estrategia seria al respecto.

Según Thunberg, los políticos despliegan felices sus propuestas y objetivos contra el cambio climático en sus campañas, pero se "estremecen" cuando urge reducir las emisiones de carbono, ya que esto compromete sus planes de negocio, modelos de desarrollo industrial y su afinidad con determinados sectores de la sociedad.

Aunque se proclamó a favor de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, tampoco le pareció que sus propuestas en relación a este tema fueran ambiciosas o estuvieran a la altura de las necesidades de un país como el que el mandatario pasaría a dirigir.

Greta asegura que, en la actualidad, no existe ningún político en todo el planeta que esté verdaderamente comprometido con este asunto y esté dispuesto a avanzar en los drásticos cambios que son necesarios.

Si la sociedad continúa en su funcionamiento "normal", será imposible reducir las emisiones para mantener la temperatura global y respetar lo establecido en el acuerdo climático de París.

Este último es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático de la historia. Se adoptó en 2015, en la Conferencia sobre el Clima de París (COP21). Dentro de sus elementos clave contempla:

Objetivos para reducir las emisiones y mantener la temperatura global por debajo de los 2ºC sobre los niveles preindustriales

Que los gobiernos se reúnan cada 5 años para realizar su balance global con transparencia

Apoyo entre los países para afrontar las consecuencias de la crisis y colaborar con las naciones en vías de desarrollo.

Una de las reflexiones más lógicas y honestas de Greta fue: "Lo primero que tenemos que entender es que estamos en una emergencia y admitir el hecho de que hemos fallado colectivamente como humanidad. No se puede resolver una crisis que no se comprende".

Si bien el cambio climático pasó a formar parte de la agenda de la mayoría de los habitantes del planeta y otros íconos como la joven líder sueca tomaron su lugar, todavía no es suficiente. El Coronavirus dejó en evidencia el tremendo daño que los modelos industriales actuales ocasionan en la Tierra y visibilizó las posibilidades de un sistema diferente.

¿Cuál es la esperanza? concientizar debidamente y que la crisis ambiental se convierte en la prioridad de los programas políticos de todos los países, de forma mancomunada.

"Todavía podemos tratar a una crisis como una crisis, como hemos visto a causa del Coronavirus. Tratar la crisis climática como una crisis, eso podría cambiarlo todo de la noche a la mañana".

Si el Coronavirus hizo temblar a muchos gobiernos por el desplome de sus mercados y el impacto económico que causó en las sociedades... ¿por qué no podrían hacerlo los deshielos, incendios forestales y excesivos kilos de plástico asentándose como un continente más bajo el océano? ¿Serán los jóvenes como Greta los únicos capaces de encabezar un verdadero cambio a nivel mundial?