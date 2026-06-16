Qué se discute en el G7: pacto con Teherán, reapertura de Ormuz, Ucrania y guerra comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tocó suelo suizo este lunes al aterrizar en Ginebra, antes de cruzar a la localidad francesa de Évian-les-Bains para sumarse a la cumbre del G7. El encuentro, de tres días, llega atravesado por el reciente entendimiento entre Washington y Teherán para cerrar la guerra en Medio Oriente, la reapertura del Estrecho de Ormuz, el conflicto en Ucrania y un nuevo round de fricciones comerciales entre socios occidentales.

El encuentro lugar después de que ambos países confirmaran un memorando para frenar la guerra desatada el 28 de febrero.

El terreno, de todos modos, sigue movedizo: los choques entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano mantienen la tensión en la región.

El entendimiento con Teherán manda en el temario. Con la firma formal todavía pendiente —prevista para el 19 de junio en Ginebra—, Trump llega con algo de oxígeno político para discutir los alcances del acuerdo con sus pares, tras semanas de reproches internacionales por cómo condujo la crisis.

El anfitrión, Emmanuel Macron, confirmó que el conflicto regional será uno de los grandes ejes y convocó a Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos a una sesión extraordinaria sobre Oriente Medio el martes.

"El objetivo será evaluar las implicaciones de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura a largo plazo del Estrecho de Ormuz y, por supuesto, alcanzar un acuerdo sobre los programas nuclear y balístico de Irán", planteó el francés antes del inicio.

En sintonía, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá firmaron una declaración conjunta que celebró el entendimiento como una vía para recomponer la estabilidad regional y la economía global.

Punto dos: Ormuz, el petróleo y los mercados

La reapertura del Estrecho de Ormuz será otro de los platos fuertes. Por ese corredor circula cerca del 20% del petróleo mundial, y su cierre durante más de tres meses sacudió a los mercados energéticos.

El bloque busca apurar la normalización del tránsito marítimo para descomprimir el precio internacional del crudo, que ya había aflojado tras el anuncio del acuerdo.

A la espera de la letra chica del pacto, Francia y Reino Unido preparan junto a otros aliados una misión conjunta para asegurar la reapertura. Macron llegó a deslizar que el portaaviones francés Charles de Gaulle podría desplegarse "en dos o tres días" de ser necesario, y marcó la cancha: "Nosotros defendemos el derecho internacional y haremos todo lo posible para que no haya un peaje".

Punto tres: Ucrania, inteligencia artificial y tierras raras

Más allá de Medio Oriente, la guerra en Ucrania ocupará un lugar central.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aterrizará el martes en Évian para pedir a los líderes occidentales más presión sobre Moscú, después de una nueva ola de ataques rusos con víctimas fatales y destrozos en Kiev.

Los europeos, además, buscarán convencer a Trump de endurecer el cerco sobre Vladimir Putin, a más de cuatro años del inicio de la invasión.

El temario también incluye lo económico y lo tecnológico: el avance de la inteligencia artificial, la regulación digital y la dependencia mundial de las tierras raras que controla China, claves para la transición energética.

Para ese debate están convocados ejecutivos del sector como Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Arthur Mensch (Mistral AI).

Punto cuatro: el cortocircuito comercial Trump-Macron

La previa ya dejó chispas. Trump volvió a tensar la cuerda con Francia al amenazar con aranceles del 100% a los vinos franceses si París no levanta el impuesto digital que pesa sobre las tecnológicas estadounidenses.

El republicano advirtió, antes de viajar, que Washington "no tendrá otra opción" si no se elimina la tasa vigente desde 2019. Macron no se movió un milímetro: "Los aranceles no benefician a nadie, especialmente entre países del G7", y descartó ceder con un seco "así no es como funciona".

Una cumbre ampliada y con desfile de invitados

Con el arribo del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva este lunes empezó el desembarco de líderes en Évian-les-Bains.

Aunque el club lo integran formalmente Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, Macron buscó ensanchar el peso político del encuentro sumando a figuras clave de la agenda internacional.

Además del presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, el emir de Qatar y el mandatario de Emiratos —enfocados en Oriente Medio—, se prevé la presencia de líderes de Brasil, India, Kenia y Corea del Sur, en un gesto del anfitrión por darle al foro una proyección más global.

Seguridad blindada y protestas en Ginebra

El telón de fondo es un operativo de seguridad reforzado, con miles de policías y soldados franceses y suizos controlando ambas orillas del lago Lemán.

El domingo, Ginebra fue escenario de una protesta masiva contra el G7 que terminó en incidentes violentos. La policía habló de unas 20.000 personas; los organizadores, de 60.000.

Hubo vehículos incendiados, ataques a edificios internacionales y enfrentamientos con gases lacrimógenos, con grupos del autodenominado Black Bloc protagonizando los episodios más duros.