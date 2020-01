Predicador acreditado de la Casa Blanca: "Dios mandó el coronavirus para destruir a la comunidad LGBTQ"

"La mutación mortal de coronavirus que se originó en China es una plaga enviada por Dios para aniquilar a las personas LGBTQ y otros pecadores", dice un predicador extremista fuertemente ligado a la Casa Blanca, pues posee credenciales de prensa.

"Mi espíritu da testimonio de que esta es una plaga genuina que está viniendo sobre la tierra, y Dios está a punto de purgar mucho pecado de este planeta", dijo el ministro de Florida y fundador de TruNews, Rick Wiles, en su programa el lunes. Dijo también que la "plaga" ha sido lanzada en China debido a su "gobierno comunista impío" y que Estados Unidos no está mucho mejor. "Miren la rebelión espiritual que hay en este país, el odio a Dios, el odio a la Biblia, el odio a la justicia", siguió Wiles en un clip capturado por Right Wing Watch.

“Solo hay gente vil y repugnante en este país ahora, haciendo transgénero a niños pequeños, pervirtiéndolos. Miren las violaciones, la inmoralidad sexual y la inmundicia en nuestros televisores y nuestras películas", siguió el religioso. Dijo además que estas plagas son parte del "fin de los tiempos", un período de tribulaciones que precederá a la segunda venida de Jesucristo. "La manera de salvarse de una plaga y hacer que el 'ángel de la muerte' no pase es arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su salvador", dijo Wiles.

El hombre hizo una predicción similar sobre el virus Ébola en 2014. "Ahora esta epidemia de Ébola puede convertirse en una pandemia global, y ese es otro nombre para la peste", dijo entonces. “Puede ser el gran ajuste de actitud que creo que se avecina. El ébola podría resolver los problemas de Estados Unidos con el ateísmo, la homosexualidad, la promiscuidad sexual, la pornografía y el aborto ".

El predicador, quien también es conocido por sus opiniones virulentamente antisemitas y por culpar a las personas LGBTQ de los desastres naturales, estuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la semana pasada, por cortesía de la Casa Blanca. Cinco empleados de TruNews recibieron credenciales de prensa para cubrir el foro, donde estuvieron presentes Donald Trump y varios miembros de su administración.

"Queremos agradecer al presidente Trump y a la Casa Blanca por extender la invitación para estar aquí", dijo Wiles en un video de Davos. "Nos sentimos honrados de estar aquí, representando el reino de los cielos y a nuestro rey Jesucristo". Dijo que TruNews había recibido un correo electrónico que el evento se acercaba, solicitó credenciales de prensa y fue aceptado. TruNews no tenía acceso especial al presidente, solo el mismo acceso que permitía a otros medios, informó The New York Times. Pero el hecho de que tuviera credenciales conmocionó a muchos observadores políticos, ya que Wiles había denunciado recientemente la destitución de Trump como un "golpe de estado judío". "Los judíos son "engañadores", dijo en noviembre, y "traman, mienten, ellos hacer lo que tengan que hacer para cumplir su agenda política. Añadió: "Cuando los judíos se apoderan de un país, matan a millones de cristianos".

Rick Wiles.

Acreditar TruNews es "una validación de su trabajo", dijo al Times Kyle Mantyla, miembro senior del grupo de vigilancia progresiva People for the American Way, que dirige Right Wing Watch. TruNews "se ve como que tiene a la Casa Blanca de su lado", dijo.

El periodista de ABC News Jonathan Karl, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, dijo que su grupo le preguntó a la administración Trump por qué TruNews recibió credenciales para Davos, pero no recibió una respuesta oficial. "Es desconcertante que un grupo de odio conocido obtenga credenciales de prensa de la misma Casa Blanca que revocó las credenciales de un corresponsal de una importante cadena de televisión", dijo al Times. En 2018, las credenciales del reportero de CNN Jim Acosta fueron revocadas y fueron restauradas solo debido a una demanda.