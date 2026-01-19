20 segundos fatales: qué se sabe y qué no sobre el choque de trenes que dejó 42 muertos en España

El fatal accidente de trenes registrado el domingo 18 de enero de 2025 en la localidad de Córdoba, Adamuz, se convirtió en una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años en España . El siniestro ocurrió a las 19.39 en la línea de alta velocidad Madrid -Córdoba-Sevilla y, según el último balance oficial, dejó al menos 42 personas fallecidas y 152 heridas.

Las autoridades reconocen que todavía se desconocen las causas del choque . El propio presidente de Renfe (empresa ferroviaria estatal española) , Álvaro Fernández Heredia , advirtió que podrían pasar “días” antes de conocer qué originó el accidente y que la investigación completa podría extenderse durante meses.

El siniestro se produjo a raíz del descarrilamiento de un tren de alta velocidad de la compañía Iryo , identificado como Iryo 6189. El mismo había partido de Málaga a las 18.40 con destino a la estación Puerta de Atocha, en Madrid, y transportaba a 317 pasajeros distribuidos en ocho vagones.

Por motivos que aún no fueron esclarecidos, los dos últimos vagones del tren descarrilaron en un tramo recto de la vía e invadieron la línea contigua. En ese mismo momento circulaba un tren Alvia 2384 de Renfe, que había partido desde Madrid y con destino a Huelva, que llevaba 184 pasajeros en cuatro vagones.

El impacto provocó también el descarrilamiento del tren de Renfe. Como consecuencia del choque, los dos primeros vagones del Alvia salieron despedidos y cayeron por un terraplén de aproximadamente cuatro metros.

Dónde y cuándo ocurrió el accidente

La tragedia ocurrió en Adamuz, provincia de Córdoba, este domingo 18 de enero de 2025 a eso de las 19.39. Se trata de un tramo habilitado para una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y que había sido renovado recientemente, según confirmaron las autoridades.

Qué se sabe sobre las víctimas

A lo largo del lunes, el número de fallecidos fue actualizado de manera progresiva. A mediodía, el balance pasó de 21 a 39 muertos, una cifra que, según el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, “no es definitiva”. Incluso, en estas últimas horas, el número pasó las 40 víctimas fatales, con varios heridos en grave estado.

El duro testimonio de una joven que sobrevivió al accidente Entre los sobrevivientes se encuentra Ana, una joven que viajaba en el tren que iba desde Málaga hacia Madrid. Su testimonio refleja con crudeza el caos y la desesperación que se vivieron en los minutos posteriores al impacto.

En cuanto a los heridos:

152 personas fueron asistidas por los servicios de emergencia.

43 permanecen hospitalizadas.

12 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos, nueve de ellos en estado grave.

Entre los hospitalizados hay al menos cinco menores.

79 personas ya recibieron el alta médica.

Qué dicen las autoridades sobre la velocidad y los sistemas de seguridad

Álvaro Fernández Heredia explicó que ambos trenes se encontraban dentro de los márgenes permitidos. Según detalló, uno circulaba a 205 km/h y el otro a 210 km/h, en un tramo autorizado para 250 km/h, lo que descarta, por el momento, un exceso de velocidad.

El presidente de Renfe también se refirió al funcionamiento del sistema de seguridad LZD. Indicó que este mecanismo está diseñado para bloquear la vía y ordenar un frenado de emergencia cuando se detecta un obstáculo, pero que en este caso el intervalo entre el cruce de ambos trenes habría sido de apenas 20 segundos. Ese lapso, explicó, no habría sido suficiente para que el sistema actuara de forma efectiva.