Pronóstico|
Miércoles: así estará el tiempo en Mendoza según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que este miércoles 3 de septiembre Mendoza tendrá una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste y temperaturas que irán de 6° a 14°.
Después de un inicio de semana estable, este miércoles 3 de septiembre se presentará con un descenso de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará parcialmente nublado, los vientos soplarán moderados del sudeste y las marcas oscilarán entre los 6° de mínima y los 14° de máxima.
En la cordillera, el cielo también se mantendrá parcialmente nublado y sin precipitaciones. Será una jornada fresca en toda la provincia, con temperaturas más bajas que las registradas en los días previos, lo que marcará un cambio respecto del inicio de septiembre.
El tiempo para el resto de la semana en Mendoza
El jueves 4 de septiembre se mantendrá el panorama estable, con cielo parcialmente nublado y poco cambio en la temperatura. La mínima será de 5° y la máxima de 13°, con vientos leves del este y cielo poco nuboso en cordillera.
Durante el viernes 5, se prevé un leve ascenso de la temperatura: la mínima se ubicará en 5° y la máxima llegará a 15°. Será una jornada con nubosidad parcial, vientos leves del noreste y condiciones tranquilas en alta montaña.
Ya el sábado 6, el tiempo se mantendrá estable. Se espera poca nubosidad, mínima de 3° y máxima de 16°, con vientos leves del noreste y cielo poco nuboso en la cordillera.
Para cerrar la semana, el domingo 7 de septiembre se anticipa una jornada de nubosidad variable, con temperaturas entre 4° y 17°. En la cordillera se prevén nevadas, lo que podría afectar el tránsito en los pasos internacionales.