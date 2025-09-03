Miércoles: así estará el tiempo en Mendoza según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que este miércoles 3 de septiembre Mendoza tendrá una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste y temperaturas que irán de 6° a 14°.

Miércoles fresco en Mendoza, con mínima de 6° y máxima de 14°, acompañado por cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste.

Después de un inicio de semana estable, este miércoles 3 de septiembre se presentará con un descenso de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará parcialmente nublado, los vientos soplarán moderados del sudeste y las marcas oscilarán entre los 6° de mínima y los 14° de máxima.

En la cordillera, el cielo también se mantendrá parcialmente nublado y sin precipitaciones. Será una jornada fresca en toda la provincia, con temperaturas más bajas que las registradas en los días previos, lo que marcará un cambio respecto del inicio de septiembre.

montaña nieve nubes clima tiempo temperatura agua deshielo (1) El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa nubosidad parcial en cordillera y descenso de la temperatura en toda la provincia. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El tiempo para el resto de la semana en Mendoza El jueves 4 de septiembre se mantendrá el panorama estable, con cielo parcialmente nublado y poco cambio en la temperatura. La mínima será de 5° y la máxima de 13°, con vientos leves del este y cielo poco nuboso en cordillera.

Durante el viernes 5, se prevé un leve ascenso de la temperatura: la mínima se ubicará en 5° y la máxima llegará a 15°. Será una jornada con nubosidad parcial, vientos leves del noreste y condiciones tranquilas en alta montaña.