WhatsApp permitirá usar dos fotos de perfil

Meta transforma el diseño de WhatsApp al introducir un formato de portada tipo "banner", similar al de redes sociales como X o Facebook.

WhatsApp continúa su metamorfosis para dejar de ser una simple herramienta de chat y convertirse en una red social con mayor peso visual. La última actualización, descubierta por el portal especializado WABetaInfo, permitirá a los usuarios configurar una segunda imagen en su cuenta.

Mientras la foto principal conservará su clásico formato circular, la nueva incorporación aparecerá en la parte superior del perfil, ocupando todo el ancho de la pantalla y funcionando como una carta de presentación visual mucho más amplia y directa.

Cómo funcionará el nuevo banner de WhatsApp Aunque la función se encuentra actualmente en fase de desarrollo dentro de la versión beta, ya se conocen detalles sobre su funcionamiento. Para activar esta segunda imagen, los usuarios de WhatsApp encontrarán un botón de edición en su perfil que permitirá cargar fotos desde la galería.

Dado que el espacio tiene un formato horizontal, la aplicación incluirá una herramienta de recorte específica para ajustar las proporciones. Esta característica será totalmente opcional; aquellos que prefieran la sobriedad podrán mantener un fondo neutro sin necesidad de subir una imagen adicional.