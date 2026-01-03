Walmart remata el celular Motorola RAZR 60 Ultra que se dobla por la mitad y tiene 512 GB de almacenamiento

Una oferta para empezar el año con lo último en tecnología y a un precio más que conveniente.

Walmart tiene un descuento exclusivo para sus clientes digitales. A través de la página web, el supermercado presenta el Motorola Razr 60 Ultra por menos de 14 mil pesos y 12 cuotas sin interés de 1748 pesos, una oferta más que conveniente considerando que es el último modelo plegable lanzado en 2025 de la marca.

Este celular es ideal para quienes buscan un diseño compacto pero que no obligue a abrirlo cada dos minutos para tareas rápidas o mensajería. También es la mejor opción para quienes desean un software limpio que responde rápido y con características que se sienten de lujo.

Mejores Motorola de Gama Alta 2026 - Portada Walmart tiene en promoción este celular de Motorola que se hace más pequeño. Motorola Más características de este celular La pantalla externa del Motorola RAZR 60 Ultra ha sido definida como la mejor de la industria. Su tamaño de 4 pulgadas no es limitante ya que te permite abrir prácticamente cualquier app, responder mensajes con un teclado completo y jugar sin necesidad de abrir el celular.

En cuanto a rendimiento, el celular significa una gran diferencia en comparación con los modelos anteriores que usaban procesadores de “gama alta de entrada”. Sin embargo, el 60 Ultra incluye el Snapdragon 8 Elite que ofrece potencia absoluta para juegos pesados y una eficiencia energética superior que ayuda a que el celular no se caliente.