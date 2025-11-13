Los 5 ejercicios más efectivos para fortalecer y marcar los abdominales

Estos ejercicios son ideales para fortalecer el abdomen, mejorar la resistencia y lograr un entrenamiento completo sin necesidad de ir al gimnasio.

Tener un abdomen fuerte no solo se trata de estética, también es clave para mantener una buena postura, evitar lesiones y mejorar el rendimiento físico. Los músculos abdominales cumplen un papel fundamental en casi todos los movimientos del cuerpo y con constancia y buenos ejercicios se pueden fortalecer desde casa con pocos minutos al día.

Cinco ejercicios para fortalecer el abdomen Plancha frontal Es uno de los ejercicios más completos. Colocate boca abajo apoyando los antebrazos y las puntas de los pies, manteniendo el cuerpo en línea recta. Sostené la posición entre 30 segundos y un minuto. A medida que ganes fuerza, aumentá el tiempo.

Conoce cuál el tiempo recomendable para hacer planchas Foto: Shutterstock La plancha es uno de los ejercicios más efectivos para fortalecer el abdomen y mejorar la postura. Foto: Shutterstock Crunch tradicional Acostate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Llevá el torso hacia adelante contrayendo los abdominales y sin tirar del cuello. Hacé 3 series de 15 repeticiones.

Elevaciones de piernas Con la espalda apoyada en el suelo, levantá las piernas estiradas hasta formar un ángulo de 90 grados. Descendé lentamente sin tocar el piso y repetí. Este ejercicio activa la parte baja del abdomen.

Escaladores (mountain climbers) En posición de plancha, alterná el movimiento de las rodillas hacia el pecho de forma rápida, como si corrieras en el lugar. Además de trabajar el abdomen, mejora la resistencia cardiovascular.