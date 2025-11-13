Presenta:

México

|

ejercicios

Los 5 ejercicios más efectivos para fortalecer y marcar los abdominales

Estos ejercicios son ideales para fortalecer el abdomen, mejorar la resistencia y lograr un entrenamiento completo sin necesidad de ir al gimnasio.

MDZ México

Consigue abdominales de acero con estos ejercicios. Foto: Archivo

Consigue abdominales de acero con estos ejercicios. Foto: Archivo

Tener un abdomen fuerte no solo se trata de estética, también es clave para mantener una buena postura, evitar lesiones y mejorar el rendimiento físico. Los músculos abdominales cumplen un papel fundamental en casi todos los movimientos del cuerpo y con constancia y buenos ejercicios se pueden fortalecer desde casa con pocos minutos al día.

Cinco ejercicios para fortalecer el abdomen

Plancha frontal

Es uno de los ejercicios más completos. Colocate boca abajo apoyando los antebrazos y las puntas de los pies, manteniendo el cuerpo en línea recta. Sostené la posición entre 30 segundos y un minuto. A medida que ganes fuerza, aumentá el tiempo.

Te Podría Interesar

Conoce cuál el tiempo recomendable para hacer planchas Foto: Shutterstock
La plancha es uno de los ejercicios m&aacute;s efectivos para fortalecer el abdomen y mejorar la postura. Foto: Shutterstock

La plancha es uno de los ejercicios más efectivos para fortalecer el abdomen y mejorar la postura. Foto: Shutterstock

Crunch tradicional

Acostate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Llevá el torso hacia adelante contrayendo los abdominales y sin tirar del cuello. Hacé 3 series de 15 repeticiones.

Elevaciones de piernas

Con la espalda apoyada en el suelo, levantá las piernas estiradas hasta formar un ángulo de 90 grados. Descendé lentamente sin tocar el piso y repetí. Este ejercicio activa la parte baja del abdomen.

Escaladores (mountain climbers)

En posición de plancha, alterná el movimiento de las rodillas hacia el pecho de forma rápida, como si corrieras en el lugar. Además de trabajar el abdomen, mejora la resistencia cardiovascular.

Ejercicios Abdominales para entrenar en casa Foto: Shutterstock
Una rutina diaria de solo 15 minutos puede transformar tu abdomen y fortalecer tu cuerpo.Foto: Shutterstock

Una rutina diaria de solo 15 minutos puede transformar tu abdomen y fortalecer tu cuerpo.Foto: Shutterstock

Bicicleta abdominal

Acostate boca arriba, levantá ligeramente el torso y realizá un movimiento de pedaleo alternando codo y rodilla contrarios. Este ejercicio combina fuerza, coordinación y equilibrio.

Consejos adicionales

Para ver resultados visibles, acompañá estos ejercicios con una alimentación equilibrada y una buena hidratación. La constancia es clave: con 15 minutos diarios se puede lograr un abdomen más fuerte y definido.

Archivado en

Notas Relacionadas