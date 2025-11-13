Tres ejercicios de Pilates para hacer en casa que moldean tu cuerpo
El Pilates es un método muy conocido en todo el mundo. Es posible realizarlo en casa sin necesidad de aparatos costosos ni mucho espacio.
En el último tiempo, mucho se habla de Pilates, una forma suave pero muy poderosa de ejercitar. Es por eso que aquí dejamos tres ejercicios que se pueden realizar desde la comodidad de la casa y que son ideales para tonificar y definir tu cuerpo. No es necesario aparatos costosos ni mucho espacio, solo basta una colchoneta y muchas ganas de moverte.
Tres ejercicios de Pilates para moldear tu cuerpo desde casa
Practicar estos ejercicios tres veces por semana puede marcar la diferencia. Mejorarás tu postura, tu fuerza y tu figura. Lo importante es la constancia y moverte con control y conciencia.
- El cien: acuéstate boca arriba, levanta las piernas a 45 grados y eleva un poco el torso. Estira los brazos y muévelos arriba y abajo mientras respiras cinco veces al inhalar y cinco al exhalar. Hazlo hasta llegar a cien movimientos. Fortalece el abdomen y mejora la resistencia.
- El puente: acuéstate boca abajo con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Sube lentamente las caderas hasta formar una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Aprieta los glúteos y baja despacio. Repite de diez a quince veces. Este ejercicio moldea glúteos y piernas.
- La plancha: apoya los antebrazos y los pies en el suelo. Mantén el cuerpo recto y el abdomen firme. Respira de forma controlada y mantén la postura entre 20 y 40 segundos. Fortalece brazos, abdomen y espalda.
Cuándo se creó el método Pilates
El método Pilates comenzó a principios del siglo XX con Joseph Pilates, quien en un comienzo lo llamó Contrología. La idea de este hombre era entrenar el cuerpo y la mente al mismo tiempo, usando movimientos precisos, respiración controlada y concentración.