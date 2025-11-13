Tres ejercicios de Pilates para hacer en casa que moldean tu cuerpo

En el último tiempo, mucho se habla de Pilates, una forma suave pero muy poderosa de ejercitar. Es por eso que aquí dejamos tres ejercicios que se pueden realizar desde la comodidad de la casa y que son ideales para tonificar y definir tu cuerpo. No es necesario aparatos costosos ni mucho espacio, solo basta una colchoneta y muchas ganas de moverte.