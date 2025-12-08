Limpieza: el dúo de limpieza que cambiará el aspecto del hogar para siempre

El agua oxigenada y el bicarbonato de sodio son un potente fórmula para limpiar todos los rincones y desengrasar.

En el mundo de la limpieza hay dos productos que pueden ser muy eficaces y milagrosos para dejar todo impecable. La fórmula no es nueva, pero en el último tiempo se volvió viral por su versatilidad: bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

Limpieza Este dúo de limpieza tiene propiedades desinfectantes, blanqueadoras y desodorantes que son muy potentes para limpiar prendas, superficies y varias partes del hogar. Una solución fácil y económica.

La clave del éxito radica en el efecto abrasivo del bicarbonato de sodio que no raya superficies y ayuda a desprender la suciedad incrustada y en el agua oxigenada que libera oxígeno activo, desinfecta y blanquea de manera ecológica atacando el moho y las manchas.

Esta combinación de productos sirve para quitar manchas de grasa, de suciedad incrustada y se usa para remover residuos sin tener que frotar en exceso. Además, es menos agresiva que los productos químicos industriales.

Para preparar la solución de limpieza se mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un vaso de agua oxigenada al 3%. La pasta que resulta se aplica directamente sobre la mancha o superficie. Se deja actuar y se frota con suavidad antes de enjuagar.