Huracán Priscilla y nuevas bajas presiones: así se arma el temporal que golpeará a México

México entra en una ventana muy lluviosa. Entre hoy y el jueves, la atmósfera se alinea para enviar grandes pulsos de humedad desde el Pacífico y el Golfo. La circulación del huracán Priscilla frente al oeste, una baja presión con potencial ciclónico al sur y otra sobre el Golfo, más una onda tropical y un sistema frontal por el noreste.

El resultado probable: precipitaciones muy abundantes y episodios de tormenta en regiones del noroeste, occidente, oriente, sureste y península de Yucatán. El potencial de inundaciones puntuales se mantiene vigente.

Priscilla aportará humedad a la franja occidental y noroeste, con impactos en la Península de Baja California. Al mismo tiempo, una nueva zona de baja presión frente al sur agregará inestabilidad en el litoral del Pacífico. En paralelo, la baja del Golfo tenderá a moverse hacia el oriente del país. Esa combinación favorecerá núcleos muy lluviosos desde Tamaulipas hasta Veracruz y Tabasco. Se suma una onda tropical que avanzará por el sureste a mitad de semana. Y por el noreste, se prevé el ingreso de un sistema frontal. La interacción de estas piezas explica la amplia cobertura espacial del temporal.

Para la jornada actual se proyectan acumulados intensos , del orden de 75 a 100 milímetros, en sectores de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de Oaxaca y Chiapas. El eje húmedo también alcanza al Golfo y la península de Yucatán, con proyecciones de ese mismo rango para Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el escalón siguiente, con precipitaciones muy fuertes (50 a 75 mm), aparecen Durango, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Con lluvias fuertes (25 a 50 mm) se incluyen Zacatecas y el corredor Jalisco–Colima–Michoacán, más Nuevo León, Ciudad de México y Morelos. En Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato se esperan eventos moderados (5 a 25 mm). La clave del día será la persistencia: un mismo núcleo puede descargar varias rondas en pocas horas.

entre-los-dias-martes-y-viernes-mexico-tendra-lluvias-torrenciales-por-ciclon-priscilla-y-bajas-presiones-1759787495681_1024 La presencia del Huracán Priscilla generará lluvias acumuladas para los próximos días en México. Meteored

Miércoles: máximos en el oriente y repunte en el noreste

El pico de mañana se enfoca en el corredor Hidalgo–Puebla–Veracruz, con posibilidad de registros torrenciales, es decir, superiores a 100 milímetros. En el rango intenso (75 a 100 mm) se ubican Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro, además de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por el empuje de la onda tropical y el flujo del Golfo. El escalón de lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) incluye a Baja California Sur y Nuevo León; también a Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero y Michoacán; y a Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con valores fuertes (25 a 50 mm) se prevén episodios en Coahuila, Jalisco y Colima, además de Ciudad de México y Morelos. En Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como en Sinaloa y Nayarit, el pronóstico marca precipitaciones moderadas (5 a 25 mm). La atención se centra en cuencas medias y bajas, donde la acumulación en corto tiempo puede provocar desbordes.

Jueves: persiste el temporal con focos críticos en el sureste

El jueves mantiene condiciones exigentes. Se anticipan lluvias torrenciales sobre Puebla, Veracruz y Oaxaca. En el rango intenso aparecen Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, con extensión hacia Guerrero, Chiapas y Tabasco. Con acumulados muy fuertes se perfilan Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala, además de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En la categoría de lluvias fuertes se esperan episodios desde la Península de Baja California hasta el centro-occidente, incluyendo Baja California y Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco, Colima y Michoacán, además de Ciudad de México y Morelos.

El umbral moderado abarca Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, junto con Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit. En este tramo final de la secuencia, el frente por el noreste y la humedad tropical seguirán interactuando, manteniendo el riesgo de encharcamientos y deslizamientos en laderas.

El patrón de la semana es claro: forzamiento tropical en ambos litorales, una onda activa y el choque con aire más fresco en el noreste. La mezcla alimenta tormentas de evolución rápida y bandas persistentes. El seguimiento local de avisos, la revisión de puntos bajos y el resguardo de documentos y equipos resultan medidas prudentes ante posibles acumulados elevado. La atmósfera está lista para un episodio amplio; el margen de prevención hace la diferencia.