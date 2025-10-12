Crece el furor por casas prefabricadas: cómo comprar en AliExpress y armarla en simples pasos

Si buscas independizarte pero a un costo súper bajo, quizás esta sea la opción perfecta para ti. Te contamos todo sobre casas prefabricadas.

Las casas prefabricadas se han convertido en la última tendencia ya que es una manera de construir un hogar pero sin gastar mucho dinero. Estas estructuras habitacionales son vendidas en línea por AliExpress, llegan a destino listas para ensamblar y se fabrican con materiales como acero, madera o paneles de PVC.

El caso de la influencer que compró por AliExpress Pero su principal atractivo es el precio. La influencer Karen Miller compró una de estas casas por menos de 140 mil pesos, sin incluir el envío o instalación. Aunque Karen tuvo que pagar algunos trámites de importación e instalación, aseguró que seguía siendo una alternativa atractiva.

ejemplo-de-un-plano-de Ejemplo de plano de una casa prefabricada en AliExpress. Archivo MDZ. La casa de Karen cuenta con tres habitaciones, un baño, una cocina equipada y un porche techado. Ella la recibió en Ensenada, Baja California, en módulos de más de 12 metros y 7.5 toneladas y explicó que el armado de la casa prefabricada requirió de horas de trabajo minucioso que tuvo que pagar.

Cabe destacar que previo a instalarlas es necesario contar con una revisión de calidad y obtener permisos de construcción correspondientes, para mayor seguridad. Sus partes son seguras ya que cuenta con marcos de acero galvanizado resistentes al agua, pero esto no descarta los controles por autoridades.