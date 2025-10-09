Cinco elementos del jardín que podrían reducir el valor de la casa

Un patio o jardín son espacios importantes de la casa y adaptarlos según el estilo de vida de sus propietarios puede ser una forma fantástica de aprovechar al máximo dichos espacios. Desde un quincho hasta un lugar para que jueguen los niños, las posibilidades para construir son innumerables.

Para quienes tienen en sus planes vender (ahora o en el futuro) la vivienda tal vez antes de invertir deban reconsiderar ciertas características del patio o jardín , ya que podrían no ser bien recibidos por algunos de los posibles compradores. Por eso viene bien considerar algunas mejoras en los espacios exteriores para que tengan un atractivo más universal y que paso resulten fáciles de mantener.

1. Grandes reformas en el patio. Por ejemplo instalar un gimnasio o una oficina en el patio puede parecer un buen uso del espacio, pero son mejoras que reducen el valor de la propiedad porque limitan la utilidad general del patio, ya que los compradores potenciales pueden no tener el mismo gusto e interés por tener un gimnasio u oficina en el espacio del patio. En líneas generales siempre va a ser mejor un espacio flexible en blanco.

2. Grandes áreas de juego. Para quienes tienen pensado vender la propiedad en un futuro próximo mejor mejor evitar las estructuras grandes, como las casas en los árboles o las pistas deportivas permanentes. Estos tipos de instalaciones puede alejar a los compradores que no tienen hijos o que prefieren un jardín con una distribución más abierta. También conviene evitar las camas elásticas empotrada,

juegos niños patio

Hay compradores que prefieren un jardín con una distribución más abierta y con menos elementos. Créditos: doplim.ec

3. Exceso de superficies duras. Por ejemplo convertir en un patio o jardín en una gigantesca plataforma de hormigón o asfalto puede ser perfecto para un amante del baslket, restringe el drenaje, destruye el espacio verde y puede crear un entorno austero.

4. Elementos exteriores mal instalados. Para hacer cambios en un patio, elegir mejoras instaladas por profesionales para que se adapten al estilo general de la casa. No cualquiera puede hacer una buena instalación, Cosas como patios improvisados o pérgolas construidas sin criterio de diseño pueden ahuyentar a los compradores

5. Piscinas elevadas. Para muchos compradores es más una desventaja que un lujo¨porque pueden generar problemas de responsabilidad civil, aumentar los costos de seguro y un costo de mantenimiento a futuro que tendrán que asumir los compradores. Además, si los que adquieren la propiedad son personas con enfermedades como artrosis (o similares), ingresar a una pileta elevada -en algunos casos, no en todos- implica un esfuerzo físico extra que quizás no pueden hacer.