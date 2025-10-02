Video: 10 ideas para crear un minibar en casa
No se necesita un espacio grande para hacer en casa esta suerte de "imán" para atraer a personas y generar momentos de diálogo.
Las ideas que existen para hacer un bar pequeño en casa pueden sorprender y lograr un gran impacto. ¿Por qué? Porque no requiere muchos metros cuadrados para crear este espacio social en casa. Pero para hacer uno que no implique deteriorar la funcionalidad de tu hogar, a continuación una serie de consejos sobre cómo hacerlo.
Ideas para bares pequeños en casa
- Elegir un estilo clásico.
- Empapelar la zona del pequeño bar.
- Elegir una vajilla de colores que combinen.
- Instalar el mini bar cerca del patio
- Crear una pequeña barra que una dos zonas de la casa.
- La alternativa de bar con dos puertas.
- Combinar gabinetes de color azul tinta con detalles de latón.
- Un minibar con una discreta barra.
- ¿No hay espacio? Hacer el bar debajo de la escalera.
- Combinar texturas para que tengan un look clásico.
Dos modelos de minibar en casa: un modelo clásico y elegante de madera con dos puertas y otro debajo de una escalera. Créditos: Kellie Burke Interiors/Michael Partenio y TR Studio.
¿Cómo hacer un minibar en la casa?
- La forma más eficiente de crear un minibar en casa es integrarlo con los armarios de la cocina o la despensa.
- Si se dispone de más espacio, los muebles independientes diseñados para este fin pueden quedar muy bien, sobre todo si le aportan textura o color al minibar.
- Para que en casa el minibar sea práctico se necesita una selección de tus bebidas favoritas (tener una heladera cerca es útil)); hielo y distintos tipos de vasos para la variedad de bebidas del pequeño bar.