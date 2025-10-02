Video: 10 ideas para crear un minibar en casa

No se necesita un espacio grande para hacer en casa esta suerte de "imán" para atraer a personas y generar momentos de diálogo.

Las ideas que existen para hacer un bar pequeño en casa pueden sorprender y lograr un gran impacto. ¿Por qué? Porque no requiere muchos metros cuadrados para crear este espacio social en casa. Pero para hacer uno que no implique deteriorar la funcionalidad de tu hogar, a continuación una serie de consejos sobre cómo hacerlo.