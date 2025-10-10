Tiny house: desde Mendoza una empresa fabrica viviendas modulares de alta calidad

Desde San Rafael, Mendoza, surgió Arco House , un proyecto inmobiliario dedicado a la construcción de tiny house que combina diseño, eficiencia energética y respeto por la naturaleza. “En Arco House construimos más que casas: creamos experiencias habitacionales”, remarcan sus fundadores.

La empresa propone un modelo de construcción modular, práctico y sostenible. Sus viviendas , conocidas como tiny houses premium, están pensadas tanto para uso personal como para inversiones turísticas en zonas naturales de todo el país.

Las casas Arco House son viviendas prefabricadas, diseñadas y montadas íntegramente en un taller con materiales de alta calidad y diseño moderno. Una vez terminadas, se trasladan e instalan en el terreno del cliente, listas para habitar en apenas tres meses.

El proceso, más rápido y limpio que la construcción tradicional, evita demoras climáticas y reduce desperdicios. Además, desde Arco remarcan que estas viviendas tienen como cualidades principales la durabilidad, la resistencia y un excelente confort térmico. En San Rafael, incluso se ofrecen opciones con terreno incluido, para quienes buscan una experiencia completa.

Arco House ofrece refugios modernos, ecológicos y personalizables, ideales para invertir o disfrutar en entornos naturales.

Arco House combina innovación y tradición en el uso de materiales. En interiores se utilizan revestimientos de eucalipto y pino para generar calidez y luminosidad, mientras que el mobiliario se fabrica con laurel, una madera noble y resistente. En exteriores, aplican un tratamiento carbonizado con acabado mate o satinado que otorga durabilidad y un estilo distintivo.

El corazón del sistema constructivo es el panel SIP (Structural Insulated Panel), una tecnología que garantiza una gran aislación térmica y acústica, baja huella de carbono y mayor rapidez en el montaje.

Modalidades y precios de referencia

El sistema modular de Arco House ofrece distintas alternativas según las necesidades y presupuesto de cada cliente.

Llave en mano: incluye cinco modelos estandarizados y entrega del refugio totalmente terminado y equipado, listo para habitar.

Kit de autoarmado: pensado para quienes deseen participar del proceso y reducir costos. Incluye planos, manual y materiales necesarios para ensamblar la vivienda.

Venta de materiales: opción ideal para quienes ya tienen un diseño propio y buscan incorporar los paneles SIP a su construcción.

Esta flexibilidad permite que cada persona elija cómo concretar su proyecto, adaptándose tanto a quienes buscan su hogar permanente como a quienes quieren invertir en experiencias turísticas o alojamientos sustentables.

Entre los modelos más elegidos se destacan:

Refugio Montañesito (20 m², $37.200.000 + IVA).

Refugio Cobre (30 m², $48.400.000 + IVA).

Refugio Montañés (40 m², $58.950.000 + IVA).

Refugio Correntoso, de 60 m², por $82.750.000 + IVA.

Todos incluyen instalaciones y mobiliario, con la posibilidad de financiar en seis cuotas sin interés, manteniendo el precio desde la primera cuota. Para más información, aquellos interesados pueden comunicarse a través de sus redes sociales o al número 260 403 3077.

Un modelo que gana terreno en Mendoza, Argentina y el mundo

Las viviendas modulares y prefabricadas están ganando espacio a nivel global por su eficiencia, sustentabilidad y rapidez. En ese contexto, el caso de Arco House posiciona a San Rafael como un punto de referencia en innovación habitacional dentro del país.

Este tipo de proyectos impulsan nuevas formas de vivir y construir, con menos impacto ambiental y mayor agilidad. Junto con esto, también representan una alternativa viable frente a la construcción tradicional, cada vez más costosa.