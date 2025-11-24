Clima en México: así estará el tiempo este lunes 24 de noviembre

El frente frío número 16 impulsará aire más frío sobre el norte del país, mientras la humedad del Pacífico y el golfo generará chubascos en el sur y sureste. Se esperan mañanas muy frías y tardes calurosas en la región del Pacífico.

El lunes traerá cambios en México con viento fuerte en el norte y lluvias dispersas en varios estados.

México inicia la semana con un cambio de aire. El frente frío número 16 avanzará sobre la Mesa del Norte e impulsará un descenso de temperatura, vientos más intensos y un aumento de la nubosidad este lunes en buena parte del norte y noreste del país.

Desde primeras horas del día se notará un ambiente más fresco, sobre todo en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Nuevo León.

Humedad en México En paralelo, la humedad del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe seguirá entrando al territorio nacional, creando condiciones para lluvias intermitentes en estados del occidente, centro, sur y sureste. No se trata de un día de tormentas generalizadas, pero sí de un escenario con cielo variable y chubascos aislados, especialmente por la tarde. Chiapas, Campeche y Quintana Roo serán los que presenten mayor probabilidad de lluvia, aunque otros estados como Veracruz, Jalisco, Michoacán y Oaxaca también podrían tener precipitaciones ligeras.

El viento será otro protagonista. En Nuevo León y Tamaulipas se espera una surada con rachas fuertes que pueden superar los 60 o 70 km/h, algo típico cuando un frente se aproxima por el norte. En contraste, sobre el istmo de Tehuantepec persistirá el viento del norte, que también alcanzará velocidades considerables en Oaxaca y el oriente de Chiapas. En el litoral del Pacífico norte, desde Baja California hasta Sinaloa, también se sentirán rachas moderadas derivadas del avance del sistema frontal.

México México vivirá un inicio de semana con contraste térmico: amaneceres fríos y tarde calurosas en el Pacífico. Shutterstock A pesar del aire frío en las mañanas, las temperaturas de la tarde seguirán siendo elevadas en el Pacífico. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca alcanzarán entre 35° y 40°, mientras que el Golfo y el sureste se moverán entre los 30° y 35°. El contraste llegará durante la madrugada del martes, cuando el frío se intensifique en la zona norte del país. Regiones montañosas de Chihuahua y Durango pueden llegar a valores de -10°, mientras que estados como Sonora, Baja California, Zacatecas, Estado de México y Puebla amanecerán cerca de 0°.