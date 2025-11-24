Clima en México: así estará el tiempo este lunes 24 de noviembre
El frente frío número 16 impulsará aire más frío sobre el norte del país, mientras la humedad del Pacífico y el golfo generará chubascos en el sur y sureste. Se esperan mañanas muy frías y tardes calurosas en la región del Pacífico.
México inicia la semana con un cambio de aire. El frente frío número 16 avanzará sobre la Mesa del Norte e impulsará un descenso de temperatura, vientos más intensos y un aumento de la nubosidad este lunes en buena parte del norte y noreste del país.
Desde primeras horas del día se notará un ambiente más fresco, sobre todo en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Nuevo León.
Te Podría Interesar
Humedad en México
En paralelo, la humedad del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe seguirá entrando al territorio nacional, creando condiciones para lluvias intermitentes en estados del occidente, centro, sur y sureste. No se trata de un día de tormentas generalizadas, pero sí de un escenario con cielo variable y chubascos aislados, especialmente por la tarde. Chiapas, Campeche y Quintana Roo serán los que presenten mayor probabilidad de lluvia, aunque otros estados como Veracruz, Jalisco, Michoacán y Oaxaca también podrían tener precipitaciones ligeras.
El viento será otro protagonista. En Nuevo León y Tamaulipas se espera una surada con rachas fuertes que pueden superar los 60 o 70 km/h, algo típico cuando un frente se aproxima por el norte. En contraste, sobre el istmo de Tehuantepec persistirá el viento del norte, que también alcanzará velocidades considerables en Oaxaca y el oriente de Chiapas. En el litoral del Pacífico norte, desde Baja California hasta Sinaloa, también se sentirán rachas moderadas derivadas del avance del sistema frontal.
A pesar del aire frío en las mañanas, las temperaturas de la tarde seguirán siendo elevadas en el Pacífico. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca alcanzarán entre 35° y 40°, mientras que el Golfo y el sureste se moverán entre los 30° y 35°. El contraste llegará durante la madrugada del martes, cuando el frío se intensifique en la zona norte del país. Regiones montañosas de Chihuahua y Durango pueden llegar a valores de -10°, mientras que estados como Sonora, Baja California, Zacatecas, Estado de México y Puebla amanecerán cerca de 0°.
En el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado, con momentos de sol y un ambiente menos caluroso que el del fin de semana. El lunes será un día de transición: todavía cálido en varias zonas, pero con señales claras de que el invierno empieza a empujar desde el norte.