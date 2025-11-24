Según la Inteligencia Artificial, estas son las mejores carreras para estudiar en México

El mercado laboral en México como en todo el mundo está atravesando una transformación que se acelera por los avances de la digitalización. Los perfiles se ha ido redefiniendo y la Inteligencia Artificial definió cuáles serán los más solicitados.

El 2026 será un año importante para los que quieren iniciar una carrera con una proyección estable y con salarios competitivos. Hay ciertas áreas que mantendrán relevancia y podrán incrementar su valor por la escasez de talento y la evolución de la tecnología.

Hay carreras que se destacan por sus oportunidades de trabajo y el crecimiento que están teniendo con sueldos que superan los 15 mil pesos, según lo que reveló la Inteligencia Artificial.

La ingeniería en sistemas computacionales será uno de los perfiles más buscados el próximo año gracias a las empresas que migran procesos a la nube y la expansión de la ciberseguridad. Los administradores de redes y programadores estarán entre los más buscados.

Las revelaciones sobre las carreras de la Inteligencia Artificial.

La otra carrera es ciencia de datos e Inteligencia Artificial . Tiene mucha proyección global. En este caso los analistas de datos, científicos de machine learning y especialistas en automatización tienen salarios superiores a la media.

La medicina no se quedará atrás y se mantendrá entre las profesiones mejores pagas en especial en el sector privado. Las enfermeras especializadas en cuidados intensivos, gerontología y áreas quirúrgicas seguirán siendo muy importantes.

En tanto, la ingeniería industrial seguirá siendo una de las carreras mejor valoradas en México. También la ingeniería mecánica y mecatrónica, la ingeniería en energías renovables y la civil.

Por último, la arquitectura se mantiene entre las mejores pagas combinada con el diseño avanzado. La contaduría y las finanzas seguirán siendo importantes y esenciales para las empresas de todos los tamaños.