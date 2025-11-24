México: llevan a juicio a los sospechosos del homicidio del cantante argentino Fede Dorcaz

La Justicia de México lleva a juicio a los sospechosos del crimen de Fede Dorcaz.

La Fiscalía de la Ciudad de México anunció este lunes el envío a juicio a dos hombres imputados por el homicidio del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, de 29 años, asesinado a balazos en la capital de ese país la noche del 9 de octubre pasado.

Los dos presuntos responsables del asesinato, Andy 'N' y a Geovanni 'N', ingresaron a prisión preventiva el pasado domingo al ser imputados por un delito de homicidio doloso, según destacó la Fiscalía en un comunicado junto a Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Federico Dorcaz En concreto, la detención de Andy 'N', provocada por una solicitud ciudadana de auxilio por robo a un transeúnte, se produjo tras una persecución y un intercambio de disparos entre el sospechoso y las autoridades en el que resultó herido y tuvo que recibir atención médica.

Siguiendo con la investigación por el asesinato de Dorcaz, el jueves pasado agentes detuvieron al segundo sospechoso, Geovanni 'N', tras realizar inspecciones en cuatro inmuebles de la capital mexicana en los que le incautaron un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

Durante la vista en la que se decretó prisión provisional para ambos en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur (Ciudad de México), la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria para esclarecer estos hechos.