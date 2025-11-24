Adultos mayores en la mira del SAT: cómo funcionarán las revisiones en los hogares

La sola idea de que el SAT pueda llegar hasta la puerta de tu casa genera nervios en más de uno. Sin embargo, el organismo recaudador dejó claro que tiene pensado usar esa herramienta con más frecuencia para revisar la situación fiscal de miles de personas en México .

El objetivo oficial es simple: checar que quienes están registrados cumplan con lo que marca la ley, en especial en el caso de los adultos mayores , un sector que muchas veces se siente más vulnerable frente a estas instancias.

En el sistema tributario mexicano, las autoridades federales cuentan con distintas formas de verificación. Una de ellas son las visitas domiciliarias. Estas inspecciones se activan cuando el SAT detecta datos que no cuadran, declaraciones incompletas o sospecha que hay obligaciones sin cumplir. No solo pueden revisar al contribuyente directo, también a quienes responden solidariamente o tienen relación con esa actividad económica.

La edad no es un filtro: si el organismo detecta irregularidades, puede iniciar el proceso tanto con jóvenes como con jubilados y pensionados.

En el caso de las personas mayores, la ley no las deja solas frente a la autoridad fiscal. Cuando se trata de jubilados o pensionados, el SAT tiene la obligación de avisarles que pueden recibir asesoría legal sin costo. Además, la persona puede pedir que esté presente un abogado o representante de confianza mientras se desarrolla la visita. Si los funcionarios no respetan estas garantías básicas, el procedimiento puede ser cuestionado e incluso anulado. Por eso es importante que los adultos mayores conozcan sus derechos y no sientan que deben firmar o aceptar algo sin entenderlo.

Qué revisar si llegan funcionarios del SAT

Si un equipo del SAT se presenta en el domicilio, hay varios puntos que conviene tener claros desde el primer minuto. Antes de avanzar con la revisión, el contribuyente debe contar con la llamada Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado. Ese documento explica de manera sencilla qué puede pedir el SAT y qué puede exigir la persona. Además, al inicio de la visita, la autoridad tiene que informar de forma clara cuál es el alcance de la inspección, qué se va a revisar y qué opciones hay para regularizar la situación si aparece algún problema.

Durante todo el proceso, la persona puede corregir su situación a través de declaraciones normales o complementarias. También existe la posibilidad de pedir que la visita termine antes de lo previsto, siempre que se demuestre que las obligaciones fiscales están en regla y hayan pasado por lo menos tres meses desde el inicio del procedimiento.

Más allá del temor que suele despertar la palabra “auditoría”, conocer los derechos y las herramientas disponibles ayuda a bajar la tensión. Si el SAT toca la puerta, no se trata solo de responder preguntas: también es un momento para exigir que se respeten las garantías que la propia normativa reconoce a quienes pagan impuestos, en especial a los adultos mayores que muchas veces enfrentan estos trámites en soledad.