La carrera universitaria que no tiene futuro en México y no es recomendable estudiar

Se realizó una investigación sobre educación superior en México y revelaron que estas profesiones no tienen futuro para 2050.

Elegir qué carrera universitaria estudiar es difícil porque debes considerar tus intereses, habilidades y valores, pero también investigar las oportunidades laborales, la demanda del mercado, las perspectivas salariales, los requisitos de admisión, los costos y si tendrá futuro dentro de los próximos años.

El Instituto Mexicano para la Competitividad presentó una investigación sobre educación superior con proyecciones hacia 2050 en México y los resultados mostraron cuáles son las profesiones que no conviene estudiar y cuáles son las que sí, basándose en los resultados actuales.

La Inteligencia Artificial reveló cuáles son las mejores carreras universitarias Foto: Shutterstock ¿Qué carrera universitaria corre peligro en 2025? Archivo. ¿Qué estudiar? Entre las profesiones mejor pagas en 2025 se encuentran las relacionadas a tecnologías de la información (25761 pesos), medicina general (25732 pesos), administración pública (25687 pesos), ciencias políticas (25288 pesos) y construcción e ingeniería civil (25259 pesos). Esto refleja que hay una alta demanda de estos puestos.

Pero las que registran bajos ingresos y poca rentabilidad en el futuro son las relacionadas a orientación educativa (14238 pesos), industria de la alimentación (14585 pesos), trabajo social (14988 pesos), formación docente escolar (15495 pesos) y terapia o rehabilitación (15725 pesos). Desde el estudio consideran que la demanda será aún menor en 2050.