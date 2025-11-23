La carrera universitaria que no tiene futuro en México y no es recomendable estudiar
Se realizó una investigación sobre educación superior en México y revelaron que estas profesiones no tienen futuro para 2050.
Elegir qué carrera universitaria estudiar es difícil porque debes considerar tus intereses, habilidades y valores, pero también investigar las oportunidades laborales, la demanda del mercado, las perspectivas salariales, los requisitos de admisión, los costos y si tendrá futuro dentro de los próximos años.
El Instituto Mexicano para la Competitividad presentó una investigación sobre educación superior con proyecciones hacia 2050 en México y los resultados mostraron cuáles son las profesiones que no conviene estudiar y cuáles son las que sí, basándose en los resultados actuales.
¿Qué estudiar?
Entre las profesiones mejor pagas en 2025 se encuentran las relacionadas a tecnologías de la información (25761 pesos), medicina general (25732 pesos), administración pública (25687 pesos), ciencias políticas (25288 pesos) y construcción e ingeniería civil (25259 pesos). Esto refleja que hay una alta demanda de estos puestos.
Pero las que registran bajos ingresos y poca rentabilidad en el futuro son las relacionadas a orientación educativa (14238 pesos), industria de la alimentación (14585 pesos), trabajo social (14988 pesos), formación docente escolar (15495 pesos) y terapia o rehabilitación (15725 pesos). Desde el estudio consideran que la demanda será aún menor en 2050.
El informe del Instituto remarcó que este escenario es cambiante, pero que por el momento las carreras que corren un gran riesgo en 2050 son las que involucran ciencias sociales, ciencias naturales exactas y de la computación, ingeniería, manufactura, construcción, salud, educación, artes y humanidades, servicios, agronomía y veterinaria.