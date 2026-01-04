Aguachile rojo: receta fresca y picante ideal para el verano

Esta receta de aguachile rojo es perfecta para los días de verano, cuando se buscan platillos frescos, intensos y llenos de sabor. El aguachile es una preparación tradicional mexicana que combina picante, acidez y frescura, ideal para disfrutar como entrada o plato principal ligero en reuniones.

Cada región adapta la receta según los chiles disponibles y el nivel de picante preferido.

Cada región adapta la receta según los chiles disponibles y el nivel de picante preferido.

1- Coloca los camarones en un recipiente amplio y cúbrelos con el jugo de limón . Refrigera durante 10 minutos hasta que cambien de color.

2- Licúa los chiles serranos, los chiles de árbol, el agua, la salsa de soya, sal y pimienta hasta obtener una salsa homogénea.

3- Vierte la salsa roja sobre los camarones y mezcla suavemente.

4- Incorpora la cebolla morada, el pepino y el cilantro.

5- Refrigera durante 5 minutos más para intensificar los sabores.

6- Añade unas rebanadas de aguacate encima y sirve de inmediato.

Esta receta de aguachile se originó como una preparación sencilla para pescadores en la costa del Pacífico mexicano. Esta receta de aguachile se originó como una preparación sencilla para pescadores en la costa del Pacífico mexicano. Debate

De la cocina a la mesa

Esta receta de aguachile rojo es una excelente opción para el verano, ya que combina ingredientes frescos con un toque picante y ácido que despierta el apetito. Su preparación es rápida y no requiere cocción, lo que la hace ideal para días calurosos o reuniones informales. Además, puedes ajustar el nivel de picante según tu gusto y acompañarla con tostadas, galletas saladas o incluso totopos. El aguachile no solo destaca por su sabor intenso, sino también por su presentación colorida y su versatilidad dentro de la cocina mexicana contemporánea. ¡A disfrutar!