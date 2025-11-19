Adiós al móvil: Mark Zuckerberg, dueño de WhatsApp, predice que serán reemplazados por estos dispositivos

El CEO de la marca de tecnología más popular presentó un accesorio con todas las funciones de un celular integradas y se desató polémica.

El primer móvil fue un Motorola que permitía hacer llamadas directas y salió a la venta en 1983. Desde entonces, este dispositivo fue cambiando su tamaño, peso y funciones hasta evolucionar a un smartphone. Poco a poco, el celular se convirtió en un objeto indispensable para la vida de miles de personas.

Sin embargo, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, aseguró que el celular ya no será el rey de la tecnología. En su lugar presentó a su supuesto reemplazo: las gafas inteligentes con realidad aumentada. Fueron creadas de la mano de la marca Ray-Ban y se destacó como un modelo innovador.

650_1200 El accesorio que reemplazará al móvil. Archivo. ¿Qué puedes hacer con estas gafas, segun Mark Zuckerberg? Zuckerberg afirma que en 10 años muchas personas ya no llevarán su celular en el bolsillo y lo cambiarán por las gafas que integran pantalla, audio, cámara y conectividad, en un modelo elegante que puedes llevar en el día a día y que te permitirá capturar fotografías, escuchar música, pedir recetas y más, mediante comando de voz.

Los Meta Ray-Ban tienen una pantalla de alta resolución invisible para terceros pero de gran calidad para el usuario. En ellos podrás ver notificaciones de tu el celular pero sin sacarlo de tu bolsillo o usar tus manos. También cuenta con un asistente de IA para hacer preguntas, obtener direcciones, identificar objetos y más.