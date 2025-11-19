Así le fue a Rocío Sánchez Azuara en la batalla por el rating

La pelea por el rating continúa. ¿Qué pasó con los números de Azteca UNO y Acércate a Rocío? Aquí te lo contamos.

Rocío Sánchez Azuara es una conductora mexicana que, antes de dedicarse a la televisión, estudió para maestra y también trabajó como aeromoza. Su carrera en medios es larga y variada. Empezó en programas locales y luego dio el salto a programas más grandes. Hoy busca liderar el rating de Azteca UNO con Acércate a Rocío.

Es uno de sus proyectos más importantes. Aborda temas reales: familia, pérdida, salud emocional y tiene un panel de expertos, entre los que hay psicólogos, abogados, sexólogos, entre otros, para dar herramientas a sus invitados.

La vida personal de Rocío también ha marcado su trabajo. En 2019, perdió a su hija Daniela por lupus. Ese dolor se transformó en fuerza: su hija la ayudó a "escribir" la idea de Acércate a Rocío. También sufrió la muerte de su madre, a quien despidió con un mensaje muy emotivo.

Su lado más humano la acerca a su audiencia. Demuestra que no solo es una guía para otros, sino también una mujer con vida propia y experiencias reales. Con Acércate a Rocío, quiere dar esperanza, hacer preguntas difíciles y acompañar en el duelo.