Así fue el rating de Las Estrellas con el estreno de Mi verdad oculta

Las Estrellas busca liderar el rating con esta telenovela basada en la historia chilena 2016 creada por Luis Ponce, Amanda.

Todos buscan ganar la contienda por el rating. Así es que Las Estrellas sumó una nueva telenovela: Mi verdad oculta. Es una tira mexicana producida por Carlos Moreno Laguillo para TelevisaUnivision. Está basada en la historia chilena de 2016 creada por Luis Ponce, Amanda; y fue desarrollada por Martha Carrillo y Cristina García.

Está protagonizada por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios, junto con Chris Pazcal, Geraldine Bazán, Ferdinando Valencia, Michel Duval y Rosa María Bianchi en los roles antagónicos. Cuenta además con las actuaciones estelares de Irán Castillo, Alma Delfina y Luis Felipe Tovar.

Mi verdad oculta. Se centra en Aitana, una mujer que, tras sufrir un abuso en su juventud por parte de los hermanos Lizárraga, reaparece con una nueva identidad para vengarse. Su plan se complica cuando se reencuentra con Luciano Lizárraga, el mayor de los hermanos, de quien se vuelve a enamorar. Paralelamente, se infiltra como enfermera de la matriarca de la familia, Eloísa, para llevar a cabo su venganza, mientras que un antiguo amor, Zacarías, reaparece para complicar aún más su vida.

Las creadoras de la telenovela señalan que es una invitación a romper el silencio, a cuestionar la sobreprotección familiar que encubre delitos y a reconocer las secuelas invisibles de la violencia.