¿Se va realmente Lionel Messi del Barcelona o es una maniobra del club para retenerlo?

El periodista Miguel Simón dijo que Lionel Messi y el FC Barcelona están en concordancia, ya que el jugador se quiere quedar y el club no desea que se vaya. Por lo tanto, el especialista deportivo entiende que la información sobre la partida del argentino del Barcelona es una maniobra de ambos para que se destrabe la situación que los aleja.

Simón contó que la Liga de España tiene un límite salarial no fijo, relacionado con los ingresos y egresos. "Del dinero que reciben pueden destinar un número cercano al 70% para la masa salarial, es decir para el pago a jugadores, cuerpo técnico, estructura, gastos, etc", indicó.

El ex presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, generó la plantilla más cara del mundo, en la temporada 2019/2020. "El gasto salarial del Barça por aquel entonces era de 650 millones de euros, aproximadamente". "Paradójico, porque fue el presidente que más plata le entregó a un plantel y a la vez el más odiado por ese mismo plantel", resaltó el columnista de MDZ Radio.

Ningún compañero de Messi se ha expresado públicamente sobre su partida del club.

Con la pandemia, "bajaron los ingresos, los egresos se mantuvieron, las pérdidas aumentaron para el club, el límite salarial bajó a 342 millones, la pandemia continuó y el Barcelona no ganó La Liga; siendo que hoy los premios no son un detalle menor para los presupuestos. En la Champions pueden llegar a facturar entre 40 y 50 millones extras, además de los de derechos de televisión que ya los tienen", explicó el especialista deportivo.

Entonces, "de aquellos 650 millones de Bartomeu, se hablaba de un límite de inversión de entre 180 y 190 millones de euros, comparados con los 600 que tenía el Barcelona hace 2 temporadas, estamos ante una rebaja muy importante". De hecho, el actual presidente del club, Joan Laporta, hoy dijo que la masa salarial implica el 110% y sin Messi el 95%, es decir que deberán seguir sacando jugadores del plantel.

Por todo esto, Simón concluyó en que "el Barcelona y Messi están en concordancia. La Liga es la responsable de que Lionel no continúe en la competencia y atención porque con el comunicado el Barça le está diciendo a la gente: 'yo lo quiero a Messi, y hay compañeros suyos que yo no quiero pero que no desean irse'".

Entre aquellos, Simón mencionó a Samuel Umtiti, Antoine Griezmann, Jordi Alba y Clément Lenglet. "Entonces ahora la gente va a decir: '¿cómo, nos quedamos con Griezmann y Umtiti, pero sin Messi?'. Por todo esto, el periodista opina que "la situación no es definitiva, lo será cuando Messi se despida. Para mi algo tenían que hacer y el caso tenía que explotar".

"Esa concordancia entre Lionel Messi y el Barça hacen que para mi aún no esté el capítulo español cerrado para el argentino. Además, ningún compañero lo despidió", concluyó Miguel Simón.