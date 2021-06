Cambios en el monotributo: lo que hay que saber sobre 3 puntos claves

Jimena de la Torre, abogada y ex subdirectora de AFIP, explicó tres dudas claves que los contribuyentes tienen a partir de los cambios en el monotributo que se dieron a conocer el viernes de la semana pasada.

Como sabemos, los monotributistas se encontraron sorpresivamente con un aumento del 35 % en las cargas que deben enfrentar y retroactivo a enero. Por lo que todos acumulan deuda de los últimos 6 meses. Además, al incrementar las bandas posiblemente estén en una categoría superior a la que les corresponden.

Sobre aquellos puntos claves, de la Torre dijo que lo primero que debe saber el contribuyente es que, según esta misma ley, "no deben cobrar intereses resarcitorios por la deuda acumulada". "Parece que alguno se iluminó", comentó en tono irónico la entrevistada.

De todos modos, no se sabe aún si esto también se aplicará al plan de 20 cuotas que anunció AFIP para pagar el retroactivo, porque el mismo aún no está vigente. Sobre el mismo, que para de la Torre no debería tener cargos punitorios, dijo que "la cuota mínima será de 500 pesos y supuestamente está disponible a partir del 1 de julio".

Finalmente, la abogada habló sobre la recategorización de modo muy llano: "Por ejemplo, si en la página de AFIP dice que una persona quedó categorizado en la H, ese monotributista debe sacar la cuenta y ver si efectivamente está en la banda correcta o si le corresponde la G. En caso de que efectivamente tenga una categoría superior a la que le corresponde, el contribuyente debe informarlo, de lo contrario está consintiendo esa recategorización".