Por qué Afip no dará marcha atrás en las subas del monotributo

El economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, despejó dudas sobre el retroactivo del Monotributo que independientes supieron que debían abonar el viernes pasado. Esto no sólo generó repudio e indignación en personas que se vieron alcanzadas por la medida sino también decenas de incertidumbres. El especialista dijo que Afip lo cobrará sí o sí.

Según Burgueño, tiene lógica el retroactivo a enero por la misma lógica que tiene para los trabajadores en relación de dependencia cobrar un retroactivo a enero cuando mejora la presión impositiva. Lo que sucede es que el impuesto a las ganancias y el monotributo, que incluye IVA y Ganancias, es anual.

"No es un impuesto mensual, aunque se paga así. Entonces, por ejemplo, el primer monto, que es de alrededor de 1 millón 700 mil pesos de facturación anual, se divide en 12", detalló el especialista. Como subió la presión, "la Afip tenía dos formas de aplicarlo: subía la cuota el resto del año, es decir, todo lo que no te cobraron en la primera parte del año te lo cobraban en la última o te hacían un retroactivo que se puede abonar hasta en 20 cuotas, como decidieron".

El problema, siempre según el columnista, es que en esta medida hay un gris legal: "Retroactivo puede haber, pero no una alteración en las condiciones de cobrarte para atrás. Si no me cobraste, ya está, porque las leyes rigen de un momento para adelante, el problema con el monotributo es que es un impuesto anual". "El error es que el contribuyente no sepa lo que debía pagar de monotributo o de Ganancias desde enero. En octubre o noviembre del año pasado deberían haber avisado cuánto se abonaría todo el año próximo", completó.

Finalmente, Burgueño dijo que esta decisión de aumento y retroactivo, "tiene lógica porque Afip no puede, legalmente, perdonar un impuesto". Y concluyó: "El retroactivo lo van a cobrar sí o sí, porque si no se cobra ganancias para atrás a los monotributistas el autónomo podría protestar".