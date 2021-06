¿Más impuestos?: el Oficialismo podría tomar la peor decisión económica

El economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, comentó que llegó a sus oídos el rumor de algo que se estaría estudiando en el oficialismo: aplicar un impuesto a la renta fija. Lo cual incluye a los plazos fijos.

"Sería la peor decisión económica del Gobierno", dijo Burgueño y deseó: "Ojalá que me desmientan". Luego, amplió la información con la que cuenta: "Hay un intento de parte del oficialismo, no del Gobierno, de avanzar en un impuesto a los plazos fijos. Esto no saldría del Poder Ejecutivo, sino del Congreso".

En ese mismo sentido, el columnista comentó que "todavía no lo hicieron público, pero uno entiende cómo funcionan estas cosas: hay posibilidad de empezar a sondear un arancel a todo lo que es rentas fijas, incluídos, curiosamente los títulos, de la deuda".

Según Burgueño, éste sería un impuesto, evidentemente, con una carga ideológica fuerte, que parte de la idea de que en medio de una crisis económica no puede haber quienes se beneficien con las finanzas. Ese ala política piensa que "hay gente que está ganando con las LELIQ, con la rentabilidad de los bonos y por ende que ellos deberían pagar un impuesto. Lo cual en realidad provocará que abandonen esas inversiones y se vayan para otro lado".

El economista Carlos Burgueño, hace su columna en MDZ Radio de lunes a viernes a las 7.30 hs.

Todo eso, en este contexto: "Estamos en un segundo trimestre de año complicado, con una recaudación que evidentemente no alcanza y con un Martín Guzmán que está intentando convencer a la política de que hay que avanzar en un acuerdo con el FMI, por lo cual es necesario discutir un plan serio".

¿Por qué un impuesto a los plazos fijos?, se le cuestionó al columnista, quien respondió que es un plan "recaudatorio, porque les falta plata, y también puede ser ideológico, por el lado que viene". De todos modos, Burgueño concluyó: "No quiero avanzar en explicaciones porque aún no es oficial, ni siquiera está el clásico tuit de Fernanda Vallejos, con lo cual prefiero ser prudente y simplemente decir que si enserio están pensando en esto, olvídense de que es una pésima idea".