El dólar blue subió $20 en 15 días: los motivos y los pronósticos para la próxima semana

El economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló de la escalada del dólar blue. Dijo que el Gobierno "no puede dejar que se dispare" y prácticamente aseguró que intervendrá indirectamente en los próximos días.

El dólar blue cotiza este viernes 25 de junio en $173 para la compra y $174 para la venta. En 15 días acumuló una suba de $20 y enciende las alarmas tanto en el mercado como en el Gobierno, a pocos meses de las elecciones. De este modo, el "paralelo" se valúa en el precio más alto desde octubre de 2020.

Según Burgueño esto está relacionado con la degradación de Argentina en el índice MSCI, que provocó el descenso del país de "emergente" a "independiente". "¿Escucharon la frase 'los mercados se anticipan?' -cuestionó el especialista-. Eso pasó, se anticiparon, evidentemente el mercado sabía que esto iba a suceder. Cuando no hay buen clima en Argentina, el dólar es siempre refugio", detalló.

Entonces, el economista especuló con que, desde su punto de vista, "es obligatorio que el Gobierno intervenga, sino acá puede venir una corrida cambiaria fuerte". De todos modos, alertó a los pequeños ahorristas que ante un temor de mayor crecimiento de dólar blue estén pensando en comprar esa divisa: "Cuidado porque al Gobierno esto no le gusta e interviene de una manera directa en el financiero e indirecta en el blue".

El ascenso del dólar blue provoca aumento de precios y por ende, mayor presión inflacionaria.

En ese mismo sentido, Burgueño dijo que si el dólar blue empieza a escalar habrá un gran problema, dada la esta situación económica que tenemos, "no podemos sumarle una corrida". Por esto, él entiende que "ahora el gobierno incluso está obligado a intervenir".

Además, en este momento los argentinos tienen o tendrán pesos en mano, por el aguinaldo, las paritarias y la devolución de Ganancias. Entonces, "el Gobierno quería que esa plata fuera al consumo. Si en vez de eso, se van al dólar no sólo que no se dará el efecto buscado en el consumo interno sino que habrá un efecto inflacionario, porque la suba del dólar blue y del financiero redunda en presión inflacionaria". "Eso el Gobierno no puede dejar que ocurra", concluyó.