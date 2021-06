Las graves consecuencias económicas de que Argentina haya dejado de ser país emergente

El índice de Morgan Stanley Capital International (MSCI) determina dónde se invierten los capitales del mundo. Mediante éste se degradó de categoría a la Argentina, que pasó de ser un país emergente a un ser un "mercado independiente". Las graves consecuencias económicas de ésto las analizó el columnista y economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

Haciendo una metáfora futbolera, Burgueño explicó llanamente qué significa esta recategorización: "Éramos un muy mal equipo del nacional, se dio el descenso -tal y como todos preveían-, pero la sorpresa estuvo en que no se fue a la B metropolitana, sino directamente a la primera D". Con esto, lo que quiso decir es que "creíamos que nos iban a mandar a 'país frontera', que es lo que hay entre emergentes e independientes. Pero nos mandaron a una categoría peor".

En esa misma clasificación están países como Simbao, Trinidad y Tobago o Bosnia y Herzegovina. Hay otra categoría que es directamente desafiliarse, donde está Cuba, Venezuela y Ghana, es decir que "hay países peores que nosotros".

En pocas palabras, Burgueño sintetizó que para el mercado mundial financiero "somos un desastre, somos el peor país en vías de desarrollo del mundo. Es más, 'nos hicieron precio'". Lo que pasa es que "para un analista técnico extranjero tener que analizar el cepo es imposible. No entienden que nosotros teníamos un cepo, lo liberamos pero ahora tenemos uno peor, que implica que directamente la gente no puede comprar dólares salvo en el blue o en el financiero. Entonces nos mandan a un nivel que es: 'arréglense solos'".

Ahora nadie está legalizado para invertir dinero en Argentina

¿Por qué Panamá está en la misma categoría? "Porque el MSCI le dice a los inversores: 'ojo que en cualquier momento terminan en Panamá Papers, o sea, es a tu riesgo'. Y 'cuidado porque quizás ponen mil dólares ahí y no se llevás nada, porque se los saca el Estado'. Argentina está entre países que se manejan con ese criterio, porque no sólo se juzga la realidad sino también lo que puede pasar". Que es a la conclusión a la que llega el informe por el cual nos bajaron a mercado independiente: "si vas e invertís en Argentina puede que no recuperes la inversión".

Graves consecuencias económicas

Burgueño dijo que las consecuencias de esta degradación en el índice MSCI son que nadie está legalizado para poner dinero en Argentina. Los fondos de inversión, que son los que manejan la plata del mundo, tienen prohibido invertir en nuestro país.

Sin embargo, "el problema no es para el Estado argentino, porque éste ya no podía colocar deuda siendo emergente porque le cobraban el 18 %. El problema es para las empresas argentinas, y acá está la irresponsabilidad del Gobierno, porque acá hay corporaciones privadas que pueden crear empleos pero para eso necesitan inversión y por lo tanto necesitan financiamiento externo".

En ese sentido el economista ejemplificó: "Para que haya buen internet en Argentina se necesitan miles de millones de dólares, y ahora ¿de dónde los vamos a sacar?", concluyó.