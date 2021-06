Sigue la duda: el Ministerio de Turismo no oficializa que pasará con la temporada invernal

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, dialogó con MDZ Radio y expresó que en la reunión que tuvieron con el ministro de Turismo, Matías Lammens, se estableció que en 10 días se tendrá una respuesta para oficializar o no la temporada de invierno.

"Venimos trabajando para confirmar la temporada de invierno, creemos que estamos en un contexto crítico. Ya se perdió la temporada de invierno del año pasado, no estamos en condiciones de que se pierda esta también. Estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Turismo de la Nación para confirmar la temporada cuánto antes", expresó Elías.

"Que se abra el turismo internacional sería un sueño. Pero lo vemos complejo".

Dentro del encuentro realizado entre el Consejo Federal y el Ministerio de Turismo, se acordó esperar 10 días para determinar si cae la curva de contagios en los puntos turísticos más importantes del país, mientras se profundiza la vacunación.

Frente a esto el referente de la Cámara expresó: "Nosotros valoramos enormemente el esfuerzo económico que hace el Gobierno nacional para asistir a las empresas. Pero a esta altura, después de 14 meses de pandemia, no alcanza. No es que no le demos valor, lo re contra valoramos, pero no alcanza. Argentina es un país quebrado y hay que salir a trabajar".

Para finalizar, Aldo Elías recalcó: "En Argentina más de un millón de personas viven del turismo, y ya llevamos 150 mil puestos perdidos".

