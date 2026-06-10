Mundial 2026: la ciudad donde debutará Argentina espera 650 mil turistas

Kansas City espera a 650.000 visitantes para el Mundial 2026 y prepara una transformación histórica en turismo y cultura.

Muchos turistas tendrán la posibilidad de ver en Kansas City al campeón del mundo,Argentina, que disputará su primer partido del Mundial contra Argeliia.

Kansas City, la ciudad donde el 16 de junio Argentina debuta contra Argelia, se prepara para recibir alrededor de 650.000 turistas durante el Mundial 2026. Hoteles, restaurantes, museos, comercios y barrios culturales aceleran inversiones y proyectos para aprovechar una oportunidad que podría cambiar para siempre el perfil internacional de esa ciudad.

Kansas City la ciudad donde se aloja Argentina ofrece muchas actividades gratuitas Hotelería, gastronomía, bares y coctelería, tiendas y centros comerciales, museos y eventos musicales, las principales atracciones de Kansas City para los turistas que recibirá para verel Mundial. visitkc.com Kansas City, lista para recibir al mundo La cifra impresiona incluso para estándares estadounidenses. Durante pocas semanas, Kansas City espera recibir visitantes provenientes de decenas de países, una gran afluencia de turistas. El movimiento se concentrará especialmente en lugares emblemáticos como el National WWI Museum and Memorial, Union Station, Country Club Plaza, River Market y el estadio donde jugará Argentina.

Embed - Kansas City, la ciudad donde debutará Argentina Las autoridades turísticas consideran que el Mundial será una oportunidad única para mostrar una ciudad que muchas veces queda opacada por destinos más famosos como Nueva York, Miami o Chicago. Por eso, además de los partidos, se impulsan festivales, conciertos, actividades gastronómicas y experiencias culturales para extender la estadía de los visitantes.

Hoteles, bares y comercios se preparan La expectativa económica es enorme. Hoteles como Crossroads Hotel ya trabajan desde hace años en la planificación para recibir turistas internacionales, mientras bares, restaurantes y comercios incorporan personal y diseñan propuestas especiales para junio y julio de 2026.

historieta kansas city se prepara para recibir a 650 mil turistas La cervecería Casual Animal Brewing Co., cerca de las futuras zonas mundialistas, ya promociona actividades vinculadas al torneo. También crece la expectativa entre galerías, tiendas vintage y emprendimientos independientes de Crossroads Arts District y West Bottoms, dos barrios creativos que esperan beneficiarse del flujo de visitantes.