Aumentó el dólar blue: los motivos

El dólar blue subió esta semana, así como también el oficial que perforó la barrera de los 100 pesos. El economista y periodista Carlos Burgueño detalló qué ocurrió y cómo avizora el futuro de la divisa norteamericana.

El dólar oficial el jueves superó los $100, exactamente $94.02 para la compra y $100.02 para la venta. El turista,"para los pocos que pueden comprar, cuesta $165.03".

"Como llegamos a este punto de redondeo de dólar oficial -$100- podemos ver a pleno lo que es la carga impositiva. Hay $65, es decir 65%, de aranceles. Y aún así está prohibido comprar dólares", comentó Burgueño en relación al cepo y a las múltiples restricciones inclusive para adquirir los U$200.

Mientras tanto, ayer el blue cerró a $154 para la compra y $157 para la venta, es decir, "$5 más en dos días respecto al cierre de 153 que tuvo del viernes de la semana pasada", explicó el economista.

De todos modos, Burgueño le dijo a la audiencia: "ojo que el Gobierno cuando quiere baja el dólar blue a $150, como ha hecho otras veces a través de compañías financieras del Conurbano bonaerense desconocidas para el mercado cambiario". Esto en relación a que las pequeños ahorristas no deben desesperarse para comprar, al contrario.

La pregunta es entonces, ¿por qué subió el dólar? "Le echan la culpa al cierre de las exportaciones. Porque la mayoría de los frigoríficos que exportan van por el oficial, pero hay muchos que corren algunos dólares para comercializarlos en el mercado financiero porque te da más dinero y como son dólares que de alguna manera se pueden justificar, no hay ningún problema en venderlos en el mercado financiero legal, que es el dólar bolsa", explicó el economista.

Al prohibirse exportaciones, "hay unos millones de dólares que el mercado no tiene de oferta, la demanda es la misma y ahí se produce el aumento", continuó detallando. De todos modos, sí le pareció extraño que no haya habido intervención de Anses vendiendo bonos en dólares, "porque cuando hay jornadas de suba inmediatamente aparece el Banco Central, pero esta vez no sucedió". "Esto va cruzado con la suba del oficial, entonces yo supongo que el Gobierno dejó correr apropósito un poco al dólar", concluyó.

De todos modos, el especialista insistió en que "no va a subir mucho, porque el Gobierno no va a dejarlo ya que el incremento del dólar es inflacionario y tienen las suficientes reservas para pisarlo cuando quieran".